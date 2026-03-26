Julieta Poggio protagonizó un divertido y comentado momento en Pasapalabra al fallar una pregunta que parecía sencilla y que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió cuando llegó el turno de la letra P y Iván de Pineda lanzó la consigna: “Personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”.

La pregunta infantil que Julieta Poggio respondió mal en Pasapalabra y desató risas (captura de Telefe)

Pasapalabra: la insólita respuesta de Julieta Poggio a una pregunta infantil que se volvió viral

Tras unos segundos de duda, la influencer sorprendió con su respuesta: “Piñón Fijo”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Entre risas, Daniela Celis y Luchi Patrone le gritaron la respuesta correcta: “¡Pinocho!”, mientras el conductor se tapaba la cara, sin poder creer el fallido.

Lejos de quedarse callada, Poggio se defendió con humor: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.

El blooper no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios comentaron entre risas el desliz de la artista y ex Gran Hermano.