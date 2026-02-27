Después de que sus explosivas declaraciones encendieran la polémica en las redes sociales, Juli Poggio salió a bajar el tono y pidió disculpas públicas a Santiago del Moro tras haber deslizado que había “acomodo” en Gran Hermano: Generación Dorada.

La exhermanita —cuya hermana Lolo es una de las participantes de esta nueva edición del reality— hizo su descargo en el programa de streaming El Ejército de la Mañana, donde reconoció que eligió mal las palabras y que eso desató una catarata de interpretaciones.

“Yo el otro día dije unos dichos medio polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra ”acomodo”, “acomodar”. La gente se piensa que está todo armado", comenzó diciendo Julieta.

“Y en realidad lo que yo quise decir es que, como ya es de público conocimiento, esta era una edición donde Gran Hermano podía invitar gente a su casa”, agregó.

Y siguió: “Pero la verdad es que ella sí hizo casting, claramente no van a poner a alguien que no conocen. Entonces nada, como que yo quise deshabilitar esa palabra que, la verdad que la gente rompe mucho con eso. A mí también me decían lo mismo”.

Lejos de victimizarse, Juli fue más allá y detalló cómo vivieron la previa al ingreso de Lolo al reality de Telefe: “Obviamente que hubo un montón de charlas previas, consejos, momentos de crisis, momentos de felicidad”.

Además, al joven dio detalles de la charla privada que mantuvo con el conductor: “Hablé y le dije: ‘usé las palabras incorrectas’. Y me respondió, ‘Juli, está todo a la vista, nada es un misterio, esto se supo desde el primer momento’”.

Por último, según contó, Del Moro incluso le envió el texto donde se explicaba la mecánica del formato: “Y me mandó el texto donde decía que la gente se podía anotar y que también podía ser convocada. O sea, no es que yo conté un secreto de la producción y no sé qué. Simplemente usé las palabras incorrectas porque me hice la canchera”, cerró, haciendo un mea culpa.

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: REVELAN QUÉ PARTICIPANTE HIZO TRAMPA ANTES DE ENTRAR Y TUVO INFORMACIÓN CLAVE

Un nuevo escándalo gira en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando parecía que todo estaba bajo control en la previa al ingreso de los participantes, una fuerte versión puso en duda la transparencia del aislamiento obligatorio antes de entrar a la casa.

La bomba la lanzó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde aseguró que uno de los concursantes no se habría aislado el día que correspondía y, como consecuencia, habría tenido acceso a información importante.

“Los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”, relató la panelista.

Kennys Palacios de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Según detalló, esta persona recién se habría aislado el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”, cuando el resto ya llevaba más de 24 horas sin contacto con el exterior.

El punto más polémico tiene que ver con la filtración de una supuesta placa con nombres de participantes que comenzó a circular el domingo: “La filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa”, afirmó Majo.

Finalmente, Majo reveló el nombre del participante señalado, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.