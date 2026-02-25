A pocas horas de haber ingresado a Gran Hermano: Generación Dorada, los participantes ya tuvieron su primera gala de nominación y, tras el recuento de votos, Santiago del Moro reveló los nombres de las personas que se dirimirán su permanencia en el reality de Telefe.

Ante la atenta mirada de todo el grupo, el conductor anunció quiénes quedaron en placa por mayoría de votos: Carmiña Masi, Emanuel Di Gioia, Manuel Ibero, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Solange Abraham y Yanina Zilli.

Cabe destacar que también se realizó la primera espontánea de esta edición y la encargada de realizarlo fue: Carmiña Masi quien optó por darle tres votos a Brian Sarmiento y dos votos a Emanuel Di Gioia.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, será el público quien decida quién es el primer eliminado del programa y quienes continuarán en carrera para llevarse el tan ansiado título de campeón y todos los increíbles premios en juego.

“Son 24 horas de placa positiva y mañana, cuando bajen tres de estos ocho, se transforma instantáneamente en negativa y empieza de cero hasta el lunes”, recordó Del Moro antes de cerrar la emisión.

¿Quién será el primer participante en abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

ASÍ SE DESPIDIÓ DANIELA DE LUCÍA DE SUS COMPAÑEROS ANTES DE IRSE DE GRAN HERMANO POR LA MUERTE DE SU PAPÁ

La salida de Daniela de Lucía de Gran Hermano: Generación Dorada fue uno de los momentos más tristes desde que comenzó el reality de Telefe. Tras enterarse del fallecimiento de su papá, la participante reunió a todos en la casa y, con una mezcla de entereza y dolor, pronunció palabras que dejaron a más de uno llorando.

“Bueno, chicas, compañeritas de cuarto, me voy por un tema con mi papá. Pero bueno, la vida es movimiento. Gracias por la linda energía, son hermosas”, comenzó diciendo. “Me llevo las fotos. Ese es mi papá, acá está”, agregó, señaladno una fotografía con uno de sus seres más queridos.

“Bueno, voy a decir unas palabras de despedida. Ustedes saben que lo que se vive acá, un día que parece mucho más tiempo. Siempre van a quedar en mi corazón. Y creo que se merecen que les diga la verdad: falleció mi papá”, siguió.

Foto: Captura (Telefe)

“Y la vida es movimiento. Y uno hace planes y vive un mundo surrealista. Y afuera está el mundo real. Y me quedo con ganas de vivir este mundo surrealista. Y ojalá que algún día nos vuelva a cruzar adentro o afuera”, anadió, despertando el llanto de muchos de los chicos y un abrazo unánime de todos.

Y cerró, a corazón abierto: “Salgo por esa puerta y, bueno, me voy. Y a vivir la vida, gente. ¡Vivan su vida también. Disfruten mucho esto. ¡Gracias! ¡Los amo!“.

Foto: Captura (Telefe)