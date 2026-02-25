En medio de la preocupación que despertó la salud de Divina Gloria, quien debió retirarse de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para ir a una clínica a hacerse estudios por un cuadro de hipertensión, Santiago del Moro emitió un comunicado oficial.

“Escuchen, este comunicado tiene que ver con la jugadora Divina Gloria. A partir de un cuadro de hipertensión, se decidió que Divina Gloria, que le mandamos un beso, se hiciera una serie de estudios y chequeos en una clínica cercana”, comenzó diciendo el conductor, ante la atenta mirada del grupo.

“Los profesionales que la están atendiendo informaron que debe permanecer en observación porque le están haciendo estudios, y por tal motivo, hasta no contar con el diagnóstico médico y con la firma del médico, no va a regresar a la competencia”, agregó.

Y cerró: “Esto lo quiero informar para ustedes y para el público también. Ya pasó en otras oportunidades y así es la competencia. Todos ustedes están monitoreados, y la idea es que todos estén ahí bien y aptos para poder jugar un juego de las características de Gran Hermano”.

NICKI NICOLE BLANQUEÓ A SU FAVORITA DE GRAN HERMANO, GENERACIÓN DORADA Y SORPRENDIÓ A TODOS

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada ya empezó a levantar temperatura y, como era de esperarse, los famosos también toman partido. Esta vez fue Nicki Nicole quien dejó en claro quién es su participante favorita… ¡y no pasó desapercibida!

La cantante le dio su voto positivo a Jennifer Galvarini —más conocida como Pincoya Sin Glamour— quien sorprendió al sumarse a la casa más famosa del país. Desde su ingreso, la chilena generó reacciones divididas tanto en Argentina como en Chile. Su personalidad arrolladora y su recordado paso por la versión trasandina del reality la convirtieron en uno de los personajes más comentados.

En medio del revuelo, Nicki Nicole utilizó sus historias de Instagram para expresar públicamente su favoritismo. Sin vueltas, escribió: “¡Mi favorita! Todavía tengo su regalo”, expresó, junto a la imagen de un obsequio muy especial.

El vínculo entre ambas nació hace casi tres años, cuando la cantante visitó la casa de Gran Hermano Chile. En ese encuentro, Pincoya le regaló una tradicional muñeca chilota de protección, símbolo cultural de Chiloé, su tierra natal.

El gesto quedó grabado en la memoria de Nicki, que incluso compartió el momento exacto en que recibió el regalo y confesó que aún lo conserva como recuerdo.