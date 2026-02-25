La entrada de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada sorprendió a todos. En las últimas horas comenzaron a trascender detalles de la letra chica del contrato que firmó para sumarse al reality.

Fue Ángel de Brito quien aportó información clave sobre el detrás de escena del acuerdo. “Andrea firmó su contrato el viernes, pero no todo es felicidad. Su gran preocupación hoy pasa por el estado de salud de su madre, Ana, de 95 años, que en los últimos meses estuvo complicada con distintos problemas médicos”, reveló el conductor a través de sus redes sociales.

LA SITUACIÓN PERSONAL QUE PODRÍA AFECTAR SU PASO POR GRAN HERMANO 2026

Según trascendió, el delicado estado de salud de su madre habría sido una de las principales inquietudes al momento de negociar su ingreso al programa.

Pero no fue el único dato que llamó la atención dentro de la producción. De Brito también hizo referencia a otra particularidad: “Puertas adentro también llamó la atención otro tema: la limpieza. Andrea es obsesiva con el orden, tiene varios TOC, y una de sus primeras frases fue ‘¡Qué rico huele! ¿Dónde estarán los productos de limpieza?’”.

Los detalles del contrato de Andrea del Boca para ingresar a Gran Hermano 2026: “No podía cobrar en Argentina”. Crédito: X

EL CACHET Y LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS

En cuanto a lo económico, el periodista aseguró que la protagonista de telenovelas fue convocada bajo condiciones acordes a su trayectoria. “Sobre el dinero, fue contratada con un cachet alto, en la línea de las figuras principales”, detalló.

Además, recordó un antecedente que vuelve a poner el foco sobre su vínculo contractual con Telefe. “No es la primera vez que surgen complicaciones con sus cobros: cuando participó en Mamá Corazón, no podía cobrar en Argentina porque estaba siendo investigada por la Justicia federal por presunta defraudación de fondos públicos. En ese momento, Telefe le depositaba el dinero en una cuenta en Estados Unidos”, precisó.