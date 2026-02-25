El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada no solo marcó su regreso a la televisión, sino que también reactivó un frente inesperado en su vida personal: la causa judicial vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón aún no está completamente cerrada.

Si bien la actriz había sido absuelta en 2025 en el marco de la investigación por presunta defraudación al Estado, en las últimas horas se conoció que la fiscal del caso, Fabiana León, decidió apelar esa resolución, lo que mantiene el expediente en curso.

LA CAUSA QUE PODRÍA IMPACTAR EN SU PASO POR GRAN HERMANO

Según trascendió en el programa DDM, la situación judicial podría incluso tener consecuencias en su participación dentro del reality si el proceso avanza mientras se encuentra aislada en la casa más famosa del país.

“No tanto, porquela Cámara de Casación tiene amplias facultades para hacer lo que guste con la causa. Por ejemplo: confirmar la absolución, revertir y condenar, puede pedir que se vuelva a hacer el juicio”, aseguraron en el programa.

Foto: Prensa Telefe

La investigación se originó por la financiación estatal de la ficción producida en 2015, que finalmente no llegó a emitirse, y por la cual Del Boca fue señalada junto a otros implicados en el manejo de fondos públicos.

Aunque el Tribunal Oral Federal N°7 había fallado a su favor el año pasado, la reciente apelación implica que el caso todavía debe ser revisado por una instancia superior, dejando abierta la posibilidad de nuevas definiciones judiciales.