A minutos de que Andrea del Boca cruzara la puerta de Gran Hermano Generación Dorada, Anna habló con Pía Shaw para A la Barbarossa y expresó, con emoción y orgullo, cómo vivió ese momento tan especial.

¿Qué dijo la hija de Andrea del Boca sobre su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada?

“La saqué de casa y no puedo creer que esté pasando esto”, comenzó diciendo, todavía movilizada.

“Estoy como disociada, no sé qué acaba de pasar. No lloré, yo que soy la hija de la llorona… esta vez no lloré. Pero la verdad estoy muy contenta. Se lo merece”, agregó Anna.

Anna no dudó en elogiar a la actriz y dejar una frase que rápidamente se volvió viral: “Esta casa tiene muchas personas con muchos talentos, pero esta noche entró la más dorada de todas. Estoy muy orgullosa”.

Además, Anna contó que la decisión no fue impulsiva, sino que se fue gestando durante meses. “Cuando llegó la noticia le dije: ‘Mamá, entrá, mandate’. Lo venimos cocinando hace varios meses. A mí siempre me gustó la idea de entrar a Gran Hermano, pero le dije: ‘Con el carrerón que tenés…’”.