A menos de 24 horas de haber ingresado a Gran Hermano Generación Dorada el pasado 23 de febrero, Andrea del Boca rompió en llanto dentro de la casa y el clip se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se la ve aferrada a un almohadón con la cara estampada de su hija Anna y de su perro, mientras les hablaba con profunda emoción.

El momento fue analizado en Desayuno Americano, donde Amalia Granata no dudó en opinar con su estilo frontal y lanzó comentarios picantes tras ver el tape, de Andrea con quien no tiene buena relación.

Amalia Granata criticó con dureza a Andrea del Boca (captura de América TV y Telefe)

Amalia Granata criticó con dureza a Andrea del Boca a un día de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada

“Me preocupa su paño de apego. Hace un día que no veía a la hija, no era el día 60 de Gran Hermano. Por favor, qué relación tóxica, que se vaya”, disparó sin filtro la diputada.

Granata también puso en duda los motivos que llevaron a la actriz a sumarse al reality. “No creo que haya entrado por un tema económico. Para mí es para meter a sus hijas en los medios y porque ella tampoco tenía trabajo”, sentenció.