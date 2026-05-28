Thiago Medina decidió dar vuelta la página y dejar atrás su historia con Daniela Celis, la madre de sus gemelas, Aimé y Laia. Después de varios intentos fallidos por recomponer la relación y el romance de su ex con Nick Sicaro, el ex Gran Hermano eligió seguir adelante.

En las últimas horas, el periodista Fede Flowers compartió un video que se viralizó rápidamente: en las imágenes se ve a Thiago a los besos con Karina, una streamer chilena que también crea contenido para OnlyFans.

El video viral de Thiago con la streamer Karina (Foto: captura X / @fedeflowersok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, contó Flowers, dejando en claro que el joven ya no oculta su nueva relación.

Leé más:

Thiago Medina publicó un video subido de tono y recibió durísimas críticas: el contundente motivo

QUIÉN ES KARINA, LA NUEVA PAREJA DE THIAGO MEDINA

Karina es una influencer chilena que se dedica al streaming y a la creación de contenido en plataformas digitales. Según reveló el periodista, ella acaba de llegar a Chile y, durante un streaming reciente, Thiago le aseguró que el encuentro “se va a repetir”, dejando abierta la puerta a un romance que recién comienza.

Lo cierto es que Thiago volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica luego de publicar junto a Karina un video en sus redes sociales que despertó preocupación por una posible sanción de Instagram. El contenido rápidamente se viralizó y muchos usuarios lo calificaron como “al borde de la censura” por las escenas de alto voltaje que incluía.

Karina, la nueva pareja de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Karina, la nueva pareja de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Karina, la nueva pareja de Thiago Medina (Foto: Instagram)

En las imágenes se ve al influencer rodeado de mujeres, entre ellas Karina, en situaciones sensuales y provocativas dentro de un living, mientras algunas lo tocaban frente a cámara. Además, aparecían personas atadas con correas y otras escenas sugerentes que terminaron desatando un verdadero escándalo digital en redes sociales.

Leé más:

Thiago Medina: ¡Todo mal con la mamá de Pestañela!

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.