Thiago Medina decidió dar vuelta la página y dejar atrás su historia con Daniela Celis, la madre de sus gemelas, Aimé y Laia. Después de varios intentos fallidos por recomponer la relación y el romance de su ex con Nick Sicaro, el ex Gran Hermano eligió seguir adelante.
En las últimas horas, el periodista Fede Flowers compartió un video que se viralizó rápidamente: en las imágenes se ve a Thiago a los besos con Karina, una streamer chilena que también crea contenido para OnlyFans.
“Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para OnlyFans y ya la sigue en Instagram”, contó Flowers, dejando en claro que el joven ya no oculta su nueva relación.
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Karina es una influencer chilena que se dedica al streaming y a la creación de contenido en plataformas digitales. Según reveló el periodista, ella acaba de llegar a Chile y, durante un streaming reciente, Thiago le aseguró que el encuentro “se va a repetir”, dejando abierta la puerta a un romance que recién comienza.
Lo cierto es que Thiago volvió a quedar envuelto en una fuerte polémica luego de publicar junto a Karina un video en sus redes sociales que despertó preocupación por una posible sanción de Instagram. El contenido rápidamente se viralizó y muchos usuarios lo calificaron como “al borde de la censura” por las escenas de alto voltaje que incluía.
En las imágenes se ve al influencer rodeado de mujeres, entre ellas Karina, en situaciones sensuales y provocativas dentro de un living, mientras algunas lo tocaban frente a cámara. Además, aparecían personas atadas con correas y otras escenas sugerentes que terminaron desatando un verdadero escándalo digital en redes sociales.
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