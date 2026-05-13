Daniela Celis reveló en un programa de streaming que realizó una limpieza energética vinculada al útero. Aunque muchos usuarios pensaron que se trataba de una intervención médica, la influencer aclaró que fue un procedimiento espiritual y emocional.

CÓMO ES EL RITUAL DE “SANACIÓN DE ÚTERO”

Según explican especialistas en terapias holísticas, el ritual suele realizarse durante una noche de Luna llena y en un ambiente tranquilo. Entre los elementos más utilizados aparecen velas, recipientes con agua y ejercicios de respiración y meditación.

Durante el procedimiento, la persona debe concentrarse en visualizar el útero mientras intenta liberar emociones negativas y conectar con sensaciones de calma y equilibrio energético.

La llamada “sanación de útero” suele relacionarse con prácticas espirituales y energéticas orientadas al bienestar emocional. De acuerdo con quienes realizan este tipo de rituales, el proceso busca liberar cargas internas, conectar con la energía femenina y trabajar emociones profundas.

POR QUÉ DANIELA CELIS SE HIZO LA SANACIÓN DE ÚTERO

“Hice una sanación de útero. Sentía como mucha carga, mucha presión. De repente mi cuerpo estalló y me pregunté qué estaba pasando conmigo”, expresó durante su participación en Luzu.

La influencer también detalló el difícil momento personal que atravesaba antes de tomar esa decisión. “Había algo que me daba asco. Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados. Estaba baja de energía”, confesó.

EL CAMBIO QUE SINTIÓ PESTAÑELA TRAS EL RITUAL

Según contó Daniela Celis, el ritual tuvo un fuerte impacto emocional en su vida cotidiana. “Desde que hice eso me siento otra. Dejé de llorar”, aseguró al hablar sobre las sensaciones posteriores al procedimiento.

Foto: Instagram (@danielacelis01)



