A días de los Premios Martín Fierro, un inesperado escándalo volvió a sacudir el mundo del espectáculo y puso nuevamente en el centro de la escena a Evangelina Anderson y Ian Lucas. Todo estalló después de que trascendiera que el influencer habría pedido expresamente no compartir mesa con la modelo durante la esperada gala.

La polémica salió a la luz en Intrusos, donde Paula Varela reveló detalles del tenso momento que se habría generado en la organización del evento. Según contó la panelista, Ian —ternado como revelación por su participación en MasterChef Celebrity— habría reaccionado con mucho enojo al enterarse de que podía sentarse junto a Evangelina.

“Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y Evangelina Anderson también iría porque ella estuvo en el reality”, explicó Varela. Pero luego lanzó la bomba: “Estarían en la misma mesa y cuando se enteró Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina”.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Además, recordó que no sería la primera vez que ocurre una situación incómoda entre ambos: “Pasa algo similar a lo que pasó en el programa de Verónica Lozano, que él no quería ir si ella estaba”, agregó la periodista, dejando entrever que la tensión entre ellos vendría desde hace tiempo.

Según detallaron en el ciclo, el supuesto pedido ya habría llegado a la producción de los Martín Fierro, que ahora analiza cómo evitar incomodidades en plena ceremonia. Pero la palabra más buscada era la de Anderson, quien finalmente reaccionó al escándalo y sorprendió con una respuesta tan tranquila como filosa.

“Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, comenzó diciendo la modelo, intentando correrse de la polémica. Luego explicó que todavía desconoce dónde estará ubicada durante la gala: “No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef”.

“Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”.

Sin embargo, cuando le mencionaron el supuesto pedido de Ian Lucas, Evangelina cambió el gesto y dejó en claro que no estaba al tanto de la situación: “No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”, respondió.

Aun así, marcó diferencias con la actitud que trascendió del influencer y dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, sostuvo. Y remató: “No soy complicada, lo que me dicen lo hago porque es mi trabajo”.

“Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.

Lejos de querer alimentar el conflicto, Evangelina aseguró que no tiene problemas con nadie y que está dispuesta a compartir espacio con todos sus excompañeros del reality. Pero sobre el final lanzó una frase que rápidamente hizo ruido en redes: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.

Antes de cerrar, dejó abierta la expectativa sobre lo que podría pasar en la gran noche de los Martín Fierro: “De mi parte está todo re bien. No tengo problemas, por mí está todo más que bien. El lunes vamos a chusmear, después les cuento”.

Foto: Instagram (@ianlucas)

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EVANGELINA ANDERSON ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO CON IAN LUCAS: “MIS COMPAÑEROS ME APOYARON TODOS”

Después de varios días de tensión mediática, rumores y versiones cruzadas, Evangelina Anderson decidió romper el silencio y referirse al escándalo que protagonizó con Ian Lucas. La modelo habló con el programa Intrusos, donde buscó bajar el tono de la polémica y dejó en claro que hoy el clima está mucho más calmo.

“Ahora estoy más tranquila, por suerte se calmó todo”, aseguró Evangelina ante la consulta del cronista. Si bien reconoció que el conflicto generó mucha repercusión, también destacó el apoyo que recibió dentro de MasterChef Celebrity.

Según contó, sus compañeros del programa no dudaron en comunicarse con ella para mostrarle su respaldo en medio del escándalo: “Mis compañeros me llamaron todos solidarizándose”, reveló.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

Cuando le preguntaron si ese apoyo estaba más inclinado hacia su lado que hacia el de Ian, Anderson prefirió no entrar en detalles para evitar sumar más tensión: “No voy a exponer a mis compañeros, pero todos me apoyaron bastante”, agregó con cautela.

Pese al escándalo que estalló en los últimos días, Evangelina dejó en claro que no guarda rencor hacia el influencer: “Yo no tengo problema con nadie. A Ian lo quiero mucho, es buena persona”, afirmó. Sin embargo, también deslizó que parte del conflicto se potenció por cómo se manejó la situación públicamente. Y siguió: “Hay veces que hay cosas que se van de las manos porque no sabe manejar la situación”.

Por último, la modelo confirmó que todavía no volvió a hablar con él desde que explotó la polémica, aunque no descartó que eso suceda más adelante: “No hablé con él. Voy a dejar pasar un tiempo, ya vamos a poder hablar”, concluyó.