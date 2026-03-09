Está claro que entre Ian Lucas y Evangelina Anderson pasaron cosas, pero ante la divergencia sobre la profundidad que alcanzó el vínculo que él reivindica y ella minimiza, los participantes de MasterChef Celebrity llegaron a un acuerdo secreto que se filtró.

Lo que para Rodrigo Lussich definió como una “crisis post-coito” afectó bastante al influencer, y ahora alcanzó una tregua con la exesposa de Martín Demichelis.

“Hay en el día de hoy un pacto de no hablar el uno del otro”, afirmó Paula Varela.

La foto que delataría la química entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

Entonces, la panelista de Intrusos precisó: “Hubo una comunicación por interpósita persona. Ellos no hablan cara a cara. Ella está bloqueada de todos lados”.

El mal momento de Ian Lucas por Evangelina Anderson

“Lo que me dicen es que Ian quiere bajar un poco los decibeles porque él no está pasando un buen momento”, explicó la periodista.

Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Están tratando de sacarlo de la exposición porque no le está pegando bien todo esto en sus estados de ánimo. No está acostumbrado a toda esta exposición mediática y no sabe cómo manejarse”, siguió.

Y cuando Varela resumió que Ian Lucas “hace tiempo había elegido no hablar más de ella”, Marcela Tauro recordó: “Él hace rato había elegido eso. El tema es que juntas Marixa Balli y Evangelina Anderson están en un panel y lo bolu... un poquito entre las dos. Que fue lo que derivó el posteo de él”.