El rumor de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson durante el desarrollo de MasterChef Celebrity dio un vuelco ayer por dos razones: en SQP mostraron a la pareja besándose y minutos antes el influencer admitió el lazo sexo-afectivo con un descargo en Instagram. Pese a esto, Eva continuó negando la relación en su visita a Cortá por Lozano de este viernes.

De acuerdo al relato de Anderson, el beso no fue real, sino posado y a pedido de sus compañeros de reality.

“Puedo explicar exactamente el contexto de la foto, que fue a la salida de una fiesta que organizó Luck Ra en su casa. Éramos un grupo de amigos. Empezaron a cantar pico, pico, pico. Ahora, de esa foto a que haya una construcción de un vínculo...“, dijo en Cortá por Lozano.

Qué dijo Eva Anderson de la foto a los besos con Ian Lucas

“Y yo tengo la foto anterior a esa, que es así, no la mandaron. Esto no lo voy a mostrar, si la muestro quedamos mal parados”, remató.

El beso de Ian Lucas y Eva Anderson.

Al rato, Vero Lozano contó que la imagen representaba a Eva Anderson resistiéndose a un beso de Ian Lucas.

Anderson se mostró enojada por la filtración de las fotos: “No fueron las cosas como dijeron, pero si hubiera sido: ¿está bien que alguien salga con fotos a decir que estuvo con tal cuando esa persona está diciendo que no? ¿nadie habla de eso?“.

Eva Anderson sigue negando el romance con Ian Lucas

“No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo, como quieran llamarle, que para mí no pasó. Para mí no fue más que un compañero de trabajo”, se plantó la ex de Martín Demichelis de entrada.

Eva Anderson en su cumple de 42. (Foto: IG)

“No entiendo por qué me ponen a mí en el lugar, como mujer, de tener que exponer o blanquear algo que para mí no fue más de lo que yo dije”, protestó en el living de Cortá por Lozano.

Ian Lucas. Foto: Movilpress

En ese punto, Verónica Lozano gritó lo que todos estaban pensando en silencio: “Están esperando que digas que te lo co...”.

Al asentir con una sonrisa pícara, Anderson acotó: “Imagínate que uno vaya por la vida contando situaciones que no fueron nada”.

El llanto de Eva Anderson al hablar de su hijo Bastian Demichelis

Evangelina Anderson e Ian Lucas juntos en la fiesta por el fin de las grabaciones de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

Anderson lloró cuando reveló la charla que tuvo con Bastian. “Hoy estuve hablando con mi hijo mayor... no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”.

“Me dijo: ‘mamá, ¿qué pasó?’ y yo tuve que explicarle algo que para mí es insignificante“, cerró Evangelina entre lágrimas.