Después de semanas de especulaciones y comentarios al aire, Evangelina Anderson decidió ponerle fin a los rumores y hablar sin vueltas sobre su presente sentimental y su vínculo con Ian Lucas.

En una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, la modelo fue directa cuando le preguntaron por su situación amorosa actual: “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, lanzó entre risas, desmintiendo que esté en pareja.

Sobre los rumores que la vincularon con Ian, Evangelina explicó que todo se dio en un contexto de humor televisivo: “Entre nosotros no pasó nada. Cuando empezamos en MasterChef Celebrity como que quisieron hacer un shippeo y yo me enganché porque era gracioso", contó.

Foto: Captura (América)

“Desde que me separé (de Martín Demichelis) estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, agregó, sincera, sobre su historial amoroso.

“Estamos en distinta etapa de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró, sin dejar lugar a las dudas.

Foto: Movilpress

SABRINA ROJAS ENCARÓ A EVANGELINA ANDERSON POR LOS RUMORES DE ROMANCE CON IAN LUCAS: “¿POR QUÉ TE ENOJA TANTO?”

Sabrina Rojas no esquivó la polémica y decidió ir de frente. En medio de los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Ian Lucas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) fue a las fuentes tras tratar este tema al aire.

Luego de que Ian diera un móvil donde terminó de confirmar que pasaron cosas con Evangelina y que se enganchó con ella, Majo Martino reveló que su amiga no estaba contenta con estas declaraciones.

Enterada de esto, Sabrina tomó la palabra: “¿Por qué se enoja tanto Evangelina con que se sepa que tuvieron algo? Si ella está soltera, ¿por qué se enoja tanto?”, indagó.

Foto: Captura (América)

Minutos más tarde fue por más y le envió un mensaje a Anderson a través del celular de su panelista: “Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”.

La conductora fue todavía más clara al plantear su punto de vista: “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, insistió. Y cerró, en plena charla con su equipo. ”Es que la verdad no entiendo eso”.