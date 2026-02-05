La confesión de Ian Lucas sobre su romance oculto con Evangelina Anderson y su decepción con la modelo, que lo dobla en edad, por no haber blanqueado el vínculo pusieron a la ex de Martín Demichelis entre la espada y la pared, al punto de que tuvo que salir a aclarar los puntos.

En una entrevista con varios cronistas a la salida de los estudios donde graba MasterChef Celebrity, Evangelina aseguró que las cosas con Ian están “bien, bien, súper bien”, aunque señaló que solamente son “buenos compañeros”.

A su vez, la modelo contó qué le pasó por la mente cuando vio el móvil en el que el influencer abrió su corazón sobre la decepción amorosa que sufrió. “Yo lo quiero un montón a Ian y está todo re bien”, aseguró ella, antes de asegurar que en caso de estar en pareja lo comunicará oportunamente.

EVANGELINA ANDERSON ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LA DECEPCIÓN AMOROSA DE IAN LUCAS

“Cuando esté con alguien, cuando esté con alguien… ¿Qué voy a hacer? Le voy a contar a mis hijos y después les voy a contar a ustedes. No tengo dudas. Pero mientras esté soltera, sola, ¿voy a inventar algo?”, dijo, desafiante.

Respecto a si se molestó con Ian Lucas por sus declaraciones, Evangelina evitó pronunciarse abiertamente. “No, no, no, siempre hablamos. La verdad, tenemos muy buena relación”, aseguró, antes de referirise al supuesto romance con Maxi Quilates que Martín Salwe le atribuyó como el conflicto que detonó su ruptura con Ian Lucas.

Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura Telefe)

“No, no, no lo conozco. Dicen que lo conozco, que estuve con él… No lo conozco, no es mi estilo, no tuve nada ni tendría nada de nada con él. Todo lo que dice Martín Salwe es mentira”, aseguró.

