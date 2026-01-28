MasterChef Celebrity se encamina hacia la definición del certamen de cocina, pero también a una suerte de mentira verdad entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, la pareja que cautivó a los televidentes y que ahora atraviesa un momento de incertidumbre luego de que la modelo dijera que “todo lo hizo para la cámara”.

En SQP, Sabrina Rojas le consultó a Ian cómo se sentía luego de las revelaciones y el influencer no se anduvo con vueltas. “Yo soy muy sincero y les dije siempre que yo soy lo que vieron ahí. Siento que el que tiene dos dedos de frente sabe que yo no me enganché de un shippeo de un programa. O sea, pasan cosas atrás”, explicó.

Ian Lucas y Evangelina Anderson (Foto: captura Telefe)

En referencia a los dichos de Evangelina sobre el “romance para la cámara”, Ian reveló que él estaba al tanto desde hace semanas debido a las grabaciones adelantadas de MasterChef. “Me había enterado ahí unos días antes y no me gustó y no habíamos hablado entre nosotros. Eva es una persona increíble, siempre aclaramos las cosas entre nosotros y justo esos días estuvimos distanciados porque fue lo de las vacaciones”, señaló.

Leé más:

IAN LUCAS HABLÓ DEL ROMANCE CON EVANGELINA ANDERSON Y REVELÓ SI HUBO ALGO MÁS QUE BESOS

Respecto a si hubo o no besos románticos en el boliche Banana, Ian fue enfático con Sabrina. “¿Vos te pensás que yo, con 26 años, me puedo enganchar de alguien nada más estando compartiendo un programa de televisión? Con la vida que vivo… O sea, tengo 26, pero de la cabeza no tengo 26. Si me enganché con alguien es porque compartí mucho con esa persona, no porque vengo a un programa y la veo acá. Pero bueno, está todo bien”, destacó el joven.

“Yo estoy soltero, estoy bien. No me interesa hoy en día conocer a nadie porque la verdad me cuesta confiar en la gente, te soy sincero. Pero bueno, si llega alguien, yo tengo abiertas las puertas. Pero bueno, ahora estoy disfrutando con mis amigos, pasándola bien, así que estoy tranquilo”, dijo, antes de confirmar que “la pasé muy bien, fui feliz”.

Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef (Foto: captura Telefe / MasterChef Celebrity)

Sobre el final, Majo Martino consiguió preguntarle a Ian su había tenido contacto físico con Evangelina, con quien estaba chateando en vivo, y en ese momento el joven despejó todas las dudas con un solo gesto de su cara, y sin decir una palabra, fiel a su estilo. ¡Mirá el video con la reacción de Ian Lucas!

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.