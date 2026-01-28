Sabrina Rojas no esquivó la polémica y decidió ir de frente. En medio de los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Ian Lucas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (que está reemplazando a Yanina Latorre) fue a las fuentes tras tratar este tema al aire.

Luego de que Ian diera un móvil donde terminó de confirmar que pasaron consas con Evangelina y que se enganchó con ella, Majo Martino reveló que su amiga no estaba contenta con estas declaraciones.

Enterada de esto, Sabrina tomó la palabra: “¿Por qué se enoja tanto Evangelina con que se sepa que tuvieron algo? Si ella está soltera, ¿por qué se enoja tanto?”, indagó.

Minutos más tarde fue por más y le envió un mensaje a Anderson a través del celular de su panelista: “Hola Eva, soy Sabri. ¿Por qué te enoja tanto en el caso de que hayan tenido algo? En el caso de que se sepa que sí, como acaba de reconocer él. ¿Por qué te enoja tanto?”.

La conductora fue todavía más clara al plantear su punto de vista: “Si son dos personas solteras, pudieron haberse dado un beso algún día. ¿Por qué?“, insistió. Y cerró, en plena charla con su equipo. ”Es que la verdad no entiendo eso”.

LA REINI Y EVANGELINA ANDERSON BROMEARON SOBRE ESTAR SOLTERAS Y EXPLOTARON LAS REDES

Sofía Gonet -más conocida como La Reini- y Evangelina Anderson sorprendieron a sus seguidores con un divertido video en redes sociales donde, entre risas y actitud cómplice, blanquearon su presente amoroso con una frase tan directa como descontracturada: “Llegamos al verano solteras”.

El clip fue compartido por La Reini en Instagram Stories y rápidamente se volvió viral. En las imágenes se las ve posando y bailando frente a cámara, con looks sexies y una actitud relajada, mientras en pantalla aparece el mensaje que dejó en claro el estado sentimental de ambas.

El posteo llegó en un momento particular para las dos. En el caso de La Reini, la influencer viene de atravesar una mediática y escandalosa separación de Homero Pettinato, que ocupó titulares y generó múltiples repercusiones en redes y programas de espectáculos. Desde entonces, ella se mostró enfocada en su trabajo, sus amistades y ahora también en disfrutar la soltería.

Por su parte, Evangelina Anderson también atraviesa un cambio importante en su vida personal. La modelo se encuentra separada de Martín Demichelis, con quien compartió varios años de relación y una familia. Aunque siempre mantuvo un perfil más reservado, en este video eligió mostrarse distendida y en sintonía con su amiga.