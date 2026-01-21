Las redes sociales volvieron a hacer de las suyas y esta vez la protagonista es Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”. La influencer y expareja de Homero Pettinato sorprendió a sus seguidores al compartir una foto muy acaramelada junto a un famoso streamer, lo que encendió de inmediato los rumores de romance: ¿qué pasa con Mernuel?

En la imagen, que La Reini publicó en sus historias de Instagram, se los ve muy pegados, posando para una selfie, con gestos cómplices y miradas que no pasaron desapercibidas.

Él, con gorra negra, cadena plateada y look urbano; ella, impecable y sensual, apoyada sobre su hombro. Un detalle no menor: la historia fue replicada por el propio streamer en su cuenta, sumando más leña al fuego.

La imagen de La Reini con Mernuel.

Como si fuera poco, la foto apareció acompañada por un emoji de corazón, un clásico guiño que en el mundo virtual suele decir más de lo que parece. ¿Simple amistad o algo más?

La publicación no tardó en generar revuelo entre los seguidores, que rápidamente se preguntaron: ¿La Reini ya dio vuelta la página y dejó atrás su relación con Homero Pettinato? Si bien ninguno de los protagonistas confirmó el romance, el ida y vuelta en redes y la cercanía que muestra la imagen alimentaron todo tipo de especulaciones.

¿Qué pasa entre La Reini y Mernuel?

Sofía Gonet y Homero Pettinato (Foto: Movilpress)

LA FURIA DE LA REINI TRAS SU NOTA EN CORTÁ POR LOZANO

Luego de haber dado una nota en Cortá por Lozano, el programa que conduce Vero Lozano por Telefe, Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- explotó en las redes sociales.

La influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity subió un video a TikTok donde apuntó con todo contra el ciclo: “La consigna era hablar de MasterChef. Yo tenía mis dudas de ir porque nunca doy notas, nunca voy a programas”, comenzó diciendo.

Pero apenas se sentó, la charla tomó otro rumbo. Y ahí empezó la incomodidad: “Entro, me siento y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper eso”, relató, en referencia a su ex, Homero Pettinato.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sofiagonet)

“Vero dice ‘ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de La Reini por MasterChef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de MasterChef. Eran todos los canales diciéndome ‘loca’, ‘psiquiátrica’, ‘que me tenían que internar’”, denunció, visiblemente molesta.

“Me sentí superhumillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar. El canal no me cuidó. Cuando me estaba yendo me cae la ficha, llamo a mi representante y empiezo a los gritos por los pasillos”, confesó. Y cerró: “Después, me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación”.

