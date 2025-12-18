Al día siguiente de renunciar a Sería Increíble y del escandaloso conflicto con su ex Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato reapareció en su red social y denunció públicamente haber sido blanco de un intento de extorsión, de un sujeto desesperado por dinero.

“Para agregarle más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en WhatsApp diciéndome que mi ex le había pagado 10.000 dólares para cagarme a trompadas y publicar todos los chats de WhatsApp con ella”, expuso el integrante de Olga.

“Yo le dije que los chats más violentos ya los vio todo el mundo y que la vergüenza ya pasó. Pero me decía que, si yo le daba 20, él no publicaba nada y me entregaba el material”, detalló.

“Entonces, le dije: ‘Te voy a pagar 20, tranquilo, dejame ir al programa y después seguimos charlando’. Fui al programa y, cuando salí, lo fui a denunciar, obviamente, por extorsión, porque además es todo completamente falso. Mi ex no te gasta un mango. Si alguien me pega, será ella. Y si alguien publica los chats, también es ella”, apuntó Homero.

Video: Intentaron extorsionar a Homero Pettinato tras el escándalo con La Reini y descubrió quién era

QUIÉN EXTORSIONÓ A HOMERO PETTINATO EN NOMBRE DE LA REINI

“Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico súper desesperado por plata y por pasar las Fiestas bien… Lo mejor es laburar”, reveló.

“Me di cuenta de algo: me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí. Incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Lo escucho, todo desesperado por las Fiestas… Imaginó que yo le iba a hacer una transferencia de 20 mil dólares de la nada. Y me da lástima y no puedo”, agregó a cámara.

Foto del Instagram de Sofía Gonet y de Ciudad Magazine.

HOMERO PETTINATO YA HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO

“El año pasado había un tipo, un constructor que laburaba en mi casa, que laburaba bárbaro, tenía a un familiar con un problema de ludopatía con los celulares, con los casinos de celular”, compartió Homero.

“Un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció. Me dejó debiendo como 3 millones de pesos en materiales que no compró y la plata desapareció”, detalló.

“Cuando yo me enteré de que era un problema de ludopatía de un familiar de él, se la perdoné también… Me doy cuenta de que tengo ese problemita”, cerró Homero en las historias que subió en Instagram.

