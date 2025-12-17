A cuatro días de desatarse el escándalo mediático con Sofía “La Reini” Gonet, Homero Pettinato sorprendió al anunciar en vivo su renuncia a Sería Increíble, el streaming de Olga.

“Me despido porque tengo otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco […] No tiene nada que ver con mi escándalo”, fueron los motivos que expuso el hijo de Roberto Pettinato.

Homero Pettinato renunció a su programa en Olga tras el escándalo con La Reini: los motivos (Foto X y Olga)

HOMERO PETTINATO SE DEFENDIÓ Y FUE LETAL CON LA REINI

Homero Pettinatovolvió a alzar la voz tras las nuevas y explosivas declaraciones de su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet,quien lo acusó de ser adicto, vago e infiel. Ante esto, el integrante de Olga fue contundente y la definió sin rodeos:“Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”.

El conductor deOlgase comunicó víaWhatsAppcon un notero deA la Tarde, donde enfrentó una por una las acusaciones de su ex y dejó entrever que, según él, La Reini es capaz de cualquier cosa.

“Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel. Tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”, afirmó Homero.

Luego agregó: “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va”.

“Todo mi entorno me lo advirtió. Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”, insistió.

Homero Pettinato tomó una drástica decisión luego del escándalo con su ex, La Reini (captura de Desayuno Americano)

En relación con las acusaciones de Sofía Gonet sobre su presunto consumo de sustancias, Pettinato expresó: “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero”.

Además, aseguró haber sido él quien sufrió violencia durante el año que duró la relación, marcada —según sus palabras— por idas y vueltas tóxicas y conflictivas: “Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles, pero soy totalmente franco: solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede”.

“Ella me dijo sucio, falopero, infiel y con enfermedades de transmisión sexual. No tiene límites”, cerró Homero Pettinato, visiblemente afectado por la situación.