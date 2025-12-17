Homero Pettinato volvió a alzar la voz tras las nuevas y explosivas declaraciones de su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet, quien lo acusó de ser adicto, vago e infiel. Ante esto, el integrante de Olga fue contundente y la definió sin rodeos: “Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”.

El conductor de Olga se comunicó vía WhatsApp con un notero de A la Tarde, donde enfrentó una por una las acusaciones de su ex y dejó entrever que, según él, La Reini es capaz de cualquier cosa.

HOMERO PETTINATO SE DEFENDIÓ Y FUE LETAL CON LA REINI

“Es todo absolutamente mentira. Todo. Nunca fui infiel. Tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano”, afirmó Homero.

Luego agregó: “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos, y así me va”.

“Todo mi entorno me lo advirtió. Es una persona totalmente cegada por el odio y la maldad”, insistió.

HOMERO PETTINATO SE DEFENDIÓ Y FUE LETAL CON LA REINI (captura de pantalla de A la Tarde)

En relación con las acusaciones de Sofía Gonet sobre su presunto consumo de sustancias, Pettinato expresó: “Y sí, soy adicto a la marihuana y me da muchísima vergüenza que todo el mundo ahora me diga falopero”.

Además, aseguró haber sido él quien sufrió violencia durante el año que duró la relación, marcada —según sus palabras— por idas y vueltas tóxicas y conflictivas: “Estoy siendo violentado por todos los frentes posibles, pero soy totalmente franco: solamente quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede”.

“Ella me dijo sucio, falopero, infiel y con enfermedades de transmisión sexual. No tiene límites”, cerró Homero Pettinato, visiblemente afectado por la situación.

HOMERO PETTINATO SE DEFENDIÓ Y FUE LETAL CON LA REINI (captura de pantalla de A la Tarde)

