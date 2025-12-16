A la salida de los Martín Fierro de Streaming, Homero Pettinato enfrentó a los noteros y habló a fondo del escándalo desatado un día antes con su exnovia, Sofía “La Reini” Gonet. Además, reveló el gesto que tuvo ella tras exponer fuertes chats privados en redes: “Me pidió disculpas”.

El integrante de Olga se mostró avergonzado luego de que La Reini estallara por el rumor de que Homero habría estado a los besos con otra chica durante un recital en el Konex. Si bien no estaban formalmente de novios, seguían manteniendo intimidad.

Decepcionado, Homero le dijo a Intrusos: “Es un punto final. Tiene que serlo. Nunca en mi vida tuve un vínculo así. Nunca había llegado ni siquiera a propinar un empujón a una persona. Fue un vínculo totalmente tóxico”.

La palabra de Homero Pettinato en nota con Intrusos. (Captura de América TV)

Sobre los inaceptables mensajes que intercambiaron, Pettinato aclaró: “Yo me arrepiento muchísimo de todo lo que dije. Fue la única vez que lo hice. Si dejo que ella diga eso, quedo como un tipo violento y abusivo, y no lo soy”.

En ese contexto, un notero le preguntó si aceptaría unas disculpas. Homero entonces reveló la actitud que tomó La Reini en privado: “Sí, claro. Se las acepté. En privado me pidió disculpas”.

La Reini y Homero Pettinato se bloquearon

Por su parte, La Reini dio una nota a A la tarde, donde confirmó que se comunicó con Homero Pettinato tras el escandaloso cruce en redes y contó que ambos decidieron bloquearse para no volver a tener contacto.

“Estoy bien, bárbara, por haberme sacado un recontra peso de encima que me arruinó todo el año”, dijo la influencer y actual participante de MasterChef.

Y agregó: “Hablamos por teléfono y nos bloqueamos. Ya está. Para mí también es una relación terminada, gracias a Dios. Estoy muy contenta, de verdad, de habérmelo sacado de encima”.

