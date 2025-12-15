A 24 horas de que Sofía “La Reini” Gonet expusiera fuertes chats de Homero Pettinato, el integrante de Olga tomó la drástica decisión de ponerle punto final definitivo a su vínculo sexo afectivo con la influencer.
Homero habló con Desayuno Americano tras la ceremonia de los Martín Fierro de Streaming 2025, evento al que también asistió La Reini, y fue contundente con sus palabras.
HOMERO PETTINATO DIO POR TERMINADO DEFINITIVAMENTE SU VÍNCULO CON LA REINI
En julio, el noviazgo de Homero y La Reini había llegado a su final, pero este último tiempo habían retomado el vínculo íntimo de manera informal.
“Estoy súper incómodo. No soy de ese mundo y si tuve que mostrar capturas es para que no se escuche una sola campara y no quedar yo como lo que no soy”, dijo el hijo de Roberto Pettinato ante el micrófono de América TV.
“Súper lamentable todo lo que dije. Cuando uno entra en una dinámica de violencia es muy lamentable todo lo que uno dice y muy vergonzoso. Es muy feo, no se puede retroceder, no se puede cambiar”, agregó.
En ese marco, un cronista le preguntó: “Vos la tratás de prostituta y ella te dice que te va a matar. ¿Esto va a pasar a lo judicial?”.
“No, no creo. Por mi parte, no creo”, respondió Homero.
EL MOTIVO QUE DESATÓ LA FURIA DE SOFÍA “LA REINI” GONET CONTRA HOMERO PETTINATO
“Se difundió que yo estaba con una chica, el viernes, que fui a ver una banda. Había mil personas y estaba charlando con una amiga. Creo que fue a raíz de eso”, argumentó Pettinato.
Y anunció la drástica decisión post el escándalo y pese a seguir amando a Sofía: “Este es un tema terminado. Una relación totalmente terminada. Es un momento muy triste. Esto no me representa para nada”.
“¿Te avergonzás de haber estado con ella?”, le retrucaron. Y él no dudó: “No, de haber estado con ella no me avergüenzo ni un segundo”.
“¿Se siguen amando?”, apuntaron. Y Homero Pettinato concluyó: “Probablemente”.
