El escándalo entre Sofía Gonet y Homero Pettinato sumó en las últimas horas un nuevo y delicado capítulo que encendió la preocupación en redes sociales.

Luego de que salieran a la luz fuertes chats con mensajes cruzados entre ambos, fue la propia influencer quien volvió a quedar en el centro de la escena por una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas.

Desde el exclusivo hotel Four Seasons, La Reini compartió una historia con una frase tan breve como contundente: “La verdad siempre triunfa”, escribió, en medio del revuelo mediático. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el mensaje en sí, sino la imagen que lo acompañó: una caja con distintos tipos de pastillas, un detalle que generó alarma inmediata entre sus seguidores.

Preocupación por Sofía Gonet tras el escándalo con Homero Pettinato: el posteo que alarmó a sus seguidores. Crédito: Instagram

LOS DETALLES QUE PREOCUPARON A LOS SEGUIDORES

Minutos antes, la participante de MasterChef Celebrity ya había dejado entrever su estado emocional con una publicación que mezcló ironía y crudeza. En una foto desayunando, Gonet sumó un meme que decía: “Para relajarme después del brote psicótico más violento, depresivo, ansioso, maníaco y autodestructivo de mi vida”. El texto, lejos de pasar inadvertido, fue interpretado por muchos como una señal de alarma.

Las redes reaccionaron de inmediato y el nombre de Sofía Gonet volvió a ser tendencia, mientras crecen las especulaciones sobre su situación personal tras el conflicto con Homero Pettinato. P