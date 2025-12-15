Al día siguiente de que Sofía “La Reini” Gonet estallara en Instagram contra Homero Pettinato, furiosa por la versión que indicaba que su ex habría estado a los besos con otra chica en un recital, el integrante de Olga dijo presente en los Martín Fierro de Streaming 2025 y habló del escándalo.

En la alfombra roja, Pettinato se refirió al conflicto en diálogo con Marti Benza y fue contundente. “Me podés decir lo que quieras, pero ¡mentiroso no!”, lanzó, en alusión a un fragmento de las conversaciones privadas que se filtraron en redes sociales.

En los chats de WhatsApp que el propio Homero publicó, La Reini lo acusó de ser “falopero, borracho, vago y mentiroso”. Frente a eso, él se defendió de una sola acusación: “No soy mentiroso”.

Homero Pettinato habló del escándalo con La Reini (Captura de Telefe)

Cómo afectó a Homero Pettinato el cruce con La Reini

Luego, el hijo de Roberto Pettinato reconoció que el conflicto con su ex y la fuerte exposición mediática lo afectaron anímicamente. “Estoy flotando en una nube de estabilizadores de ánimo, que son bárbaros, traídos de afuera. Mañana es un bajonazo”, confesó con ironía.

“Fue un episodio triste, que a mí no me identifica. No soy ‘wandanarezco’. No me gusta el escándalo ni exponer la vida privada, pero no me quedó otra. Contraataqué y la pasé como el orto”, concluyó Homero antes de ingresar a la ceremonia.

Cabe destacar que Sería Increíble, el programa de streaming en el que trabaja, fue uno de los ganadores de la noche y se llevó una estatuilla de APTRA en los Martín Fierro de Streaming 2025.