La interna entre Homero Pettinato y Sofía Gonet sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez, fue Tamara Pettinato quien decidió meterse de lleno en la polémica y publicar chats privados para defender a su hermano, luego de que la expareja volviera a cruzarse fuerte en redes sociales.

Todo estalló este domingo, cuando la hija de Roberto Pettinato compartió en sus historias de Instagram una serie de capturas que muestran cómo intentó convencer a Homero de que se aleje de Sofía.

“Ella intenta ensuciar a mi hermano cuando todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad. Me cansé de decirle a él que saliera de ahí porque solo le iba a hacer daño, y así fue”, escribió Tamara, sin vueltas.

En una de las conversaciones, Homero le confesó: “Qué lindo, yo la tengo al revés porque Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata. Y si la dejo se mata”.

Tamara también mostró otro chat donde le reclamó: “¿Cómo que tuviste fiebre y me entero por las redes sociales de Sofía? Qué feo”. La respuesta de Homero fue igual de contundente: “Y Sofía me cuidó dos días y después se fue puteándome y diciendo que me quiere matar. Y yo la quiero dejar. O sea, nadie es feliz acá”.

La periodista sumó otra captura en la que Homero le contaba que, tras el último escándalo, le escribió a La Reini pero ella lo dejó en visto. “Acá después del video de m… que ella hizo en su contra, él me decía esto. Intenté no hablar del tema porque se seguían viendo, pero espero que esto sea el fin”, sentenció Tamara, dejando en claro su hartazgo.

LA TREMENDA PELEA EN REDES DE SOFÍA “LA REINI” GONET Y HOMERO PETTINATO

A cinco meses de su separación, Homero Pettinato y Sofía Gonet siguen protagonizando escándalos públicos. En las últimas horas, se viralizó un video donde se ve al humorista muy cerca de una mujer en un recital, lo que habría desatado la furia de la participante de MasterChef Celebrity.

Sofía no dudó en filtrar violentos mensajes de WhatsApp con su ex. En una de las capturas, le escribió: “Sos un mentiroso total y ya te saqué la ficha. Son las 4 de la tarde”. Homero respondió: “Te la pasas laburando de mierd… que a nadie le importa y te crees Angelina Jolie”.

La discusión subió de tono rápidamente. Sofía lo acusó: “Te despertás todos los días a las 4 de la tarde porque te la pegas, sos un desastre total”. Homero retrucó con ironía y hasta mencionó un boliche de Zona Oeste: “Nunca saliste de Vinicius gato cascoteado, te detesto. ¿Quién mie… te crees que sos para decirme tantas cosas? ¿Qué peli te comiste idiota?”.

La pelea siguió con más insultos y reproches. Sofía le lanzó: “Vos hacés eso. Tenés ese síndrome que te crees superior y más intelectual y culto y sos recontra pelot… y vago. Yo me río de mí misma, no tenés ni humor”.

LOS TREMENDOS CHATS ENTRE SOFÍA “LA REINI” GONET Y HOMERO PETTINATO

Homero fue todavía más hiriente: “Por lo menos no chupo pi… en el Four Seasons por un pasaje en primera”. La influencer negó esa acusación y aseguró que era un invento de las amigas de él. Pero Homero insistió: “Eso dice el mundo porque con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”.

Sofía no se quedó callada: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos. Me mentiste todo este tiempo y yo rechazando gente por vos, ridículo”. Homero cerró con más insultos: “Pero anda, anda tranquila. Gato cascoteado. Ojo que no se te caiga un pómulo mientras cog.. Mie… Mersa. Mala persona. Eso sos: mala persona”.

La última palabra fue de Sofía: “Mala persona vos, enfermo, me volviste loca con tus adicciones de mierda, que desapareces todo el tiempo y mentís sin parar”.

Minutos después de que se viralizaran los chats, Homero Pettinato publicó una serie de videos en sus historias de Instagram dando su versión de los hechos, en un intento de explicar su postura tras el escándalo.

