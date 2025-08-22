Sofía Gonet y Homero Pettinato estuvieron en pareja apenas unos meses, pero la separación fue explosiva. La influencer —más conocida como La Reini— no dudó en exponer a su ex en un video donde enumeró los defectos que no pudo soportar durante la relación.

Lejos de victimizarse, Homero se lo tomó con humor: imitó el clip y aseguró que jamás hablaría mal de alguien a quien había amado. Sin embargo, Sofía insistió en mostrarse “superada” y compartió en sus redes fotos sensuales con otros hombres.

El tiempo pasó y, tras aquella tormentosa ruptura, los ex se volvieron a cruzar en un evento social. Ambos asistieron al cumpleaños del estilista y director creativo Gastón Olmos, donde la tensión derivó en un momento digno de comedia romántica.

La influencer subió a sus redes una imagen que reflejó la situación con ironía: ella, sentada con una copa en la mano, mirando de reojo a Homero, que estaba en el otro extremo del sillón. En el medio, el homenajeado se agarraba la cabeza, como atrapado en medio de una “guerra fría”.

Reencuentro explosivo: Sofía Gonet y Homero Pettinato, cara a cara tras su escandalosa ruptura. Crédito: Instagram

EL COMENTARIO DE “LA REINI”

“Somos como los padres divorciados que se odian pero se cruzan en el acto del hijo”, escribió Sofía Gonet junto a la postal, demostrando que la ironía puede más que el rencor.

Aunque su romance terminó de la peor manera, el reencuentro dejó entrever que ambos prefieren reírse de la situación antes que seguir alimentando la polémica.