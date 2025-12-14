Este domingo 14 de diciembre se celebró un evento inédito para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, que generó muchas polémicas desde que fue anunciada el 29 de octubre último.
La ceremonia marcó un hito al reconocer y premiar a las producciones digitales más destacadas deL 2025, en una noche pensada para poner en valor el crecimiento y la consolidación del streaming.
La gala tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves, quienes estarán al frente de esta histórica entrega de premios. Ciudad estuvo ahí para retratar a las celebrities que pasaron por la alfombra roja.
- Conducción Femenina
Nati Jota - Olga
- Conducción Masculina
Luquitas Rodríguez - Vorterix
Tomás Rebord - Blender
Migue Granados - Olga
Nicolás Occhiato - Luzu TV
Ángel de Brito - Bondi
Pedro Rosemblat - Gelatina
- Co-conducción Masculina
Juan Ruffo - Blender
Germán Beder - Vorterix
Damián Betular - Olga
Marcos Aramburu - Gelatina
Santi Talledo - Luzu TV
Sebastián Manzoni - La casa streaming
- Co-conducción Femenina
Yoyi Francella - Luzu TV
- Voz periodística
Iván Schargrodsky - Cenital
Luciana Geuna - Olga
Flor Halfon - Gelatina
Esteban Trebucq - Bondi
Carolina Amoroso - Infobae
Gonzalo Aziz - La casa streaming
- Voz periodística deportiva
Flavio Azzaro - AZZ
- Programa deportivo
Cuidemos el Fútbol (AZZ)
- Columnista
Sebastián de Caro - Gelatina
- Talento revelación
Ángela Torres - Luzu TV
- Dupla del año
Paula Chaves y Luli González - Olga
Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi
Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
- Figura humorística femenina del streaming
Momi Giardina - Luzu TV
- Figura humorística masculina del streaming
Martín Garabal
- Interés general
Nadie dice nada - Luzu TV
Paren la mano - Vorterix
Hay algo ahí - Blender
Furia bebé - Futurock
TDT - Olga
Story Time - Bondi
- Actualidad
Ángel responde - Bondi
- Informativo
Segurola y Habana - Futurock
La Mañana - Infobae
Político
540 - Cenital
La misa - Carajo
Data clave - Carnaval
Mate central - Mate
Multiverso Fantino - Neura
Industria Nacional - Gelatina
- Musical
Esto es ¡Fa!
Algo de música - Luzu TV
Un poco de ruido
FM Luzu
Soundtrash - Blender
Origamix - Somos Origamix & Gelatina
Volverme loco - Bombo TV
- El más border del streaming
Lo del Turco - La canchita TV
- Programa federal
Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)
- Mejor producción integral
Olga
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi
- Transmisión especial musical
Gracias Mercedes - Olga
Un día rosarino - Olga
2° aniversario - Olga
Tini - La casa streaming
Gelatón - Gelatina
El baile más grande del universo - Universo TV
- Transmisión Especial
24 Hs de TDT - Olga
Revolución en la casa - La Casa Streaming
20 Años de YouTube - Blender
Luzu FC - Luzu TV
Stream Conicet: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute
- Magazine
Antes que nadie - Luzu TV
Sería Increíble - Olga
Rumis - La Casa Streaming
Escucho Ofertas - Blender
Deja que entre el sol - Vorterix
Tengo capturas - La Casa Streaming
Se Picó - República Z
- Mejor contenido On Demand
La cruda - Olga
Así somos - Luzu TV
El Galpón - Vorterix
Esto es cine - Blender
Banquete - Olga
Una buena excusa - Gelatina
- StreamReact
La voz Argentina - Streams Telefe y Luzu TV
MasterChef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers
Gran Hermano - Streams Telefe y
Azzaro Reacción - Azz
- Mejor comunidad del público
Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente
- Clip del año
Cada canal manda su clip nominado
