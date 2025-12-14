Este domingo 14 de diciembre se celebró un evento inédito para la industria del entretenimiento: la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming, que generó muchas polémicas desde que fue anunciada el 29 de octubre último.

La ceremonia marcó un hito al reconocer y premiar a las producciones digitales más destacadas deL 2025, en una noche pensada para poner en valor el crecimiento y la consolidación del streaming.

Martín Fierro de Streaming 2025 (Foto: Aptra / Telefe)

La gala tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con la conducción de Damián Betular y Paula Chaves, quienes estarán al frente de esta histórica entrega de premios. Ciudad estuvo ahí para retratar a las celebrities que pasaron por la alfombra roja.

Leé más:

LOS MEJORES LOOKS DE LAS ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE STREAMING 2025

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

Migue Granados (Foto: Movilpress)

Tefi Russo (Foto: Movilpress)

Homero Pettinato (Foto: Movilpress)

Sofía "Le Reini" Gonet (Foto: Movilpress)

Nico Occhiato y el staff de Luzu TV (Foto: Movilpress)

Mariana Brey (Foto: Movilpress)

Joaquín "Pollo" Álvarez (Foto: Movilpress)

Sofi Martínez (Foto: Movilpress)

Santiago Talledo (Foto: Movilpress)

Nazarena y Barbie Vélez (Foto: Movilpress)

Nacho Catañares (Foto: Movilpress)

Karina La Princesita, Cande Vetrano y el staff de Luzu TV (Foto: Movilpress)

Susana Roccasalvo (Foto: Movilpress)

Santi Talledo (Foto: Movilpress)

Momi Giardina (Foto: Movilpress)

Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

Fabiana Araujo (Foto: Movilpress)

Karina La Pricesita (Foto: Movilpress)

Leé más:

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE STREAMING 2025





Conducción Femenina

Nati Jota - Olga

Conducción Masculina

Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Migue Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina

Nati Jota. Foto: Movilpress.

Co-conducción Masculina

Juan Ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La casa streaming

Co-conducción Femenina

Yoyi Francella - Luzu TV

Damián Betular en la presentación de Bake Off Famosos Argentina (Foto: Movilpress).

Voz periodística

Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebucq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La casa streaming

Voz periodística deportiva

Flavio Azzaro - AZZ

Programa deportivo

Cuidemos el Fútbol (AZZ)

Columnista

Sebastián de Caro - Gelatina

Marina Calabro y Rolando Barbano. Credito: Instagram/@rbarbano_

Talento revelación

Ángela Torres - Luzu TV

Lola Latorre en el desfile de Joti Harriague (Foto: Movilpress).

Dupla del año

Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno - Bondi

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Momi Giardina. Foto: Telefe

Figura humorística femenina del streaming

Momi Giardina - Luzu TV

Figura humorística masculina del streaming

Martín Garabal

Interés general

Nadie dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia bebé - Futurock

TDT - Olga

Story Time - Bondi

Actualidad

Ángel responde - Bondi

Informativo

Segurola y Habana - Futurock

La Mañana - Infobae

Político

540 - Cenital

La misa - Carajo

Data clave - Carnaval

Mate central - Mate

Multiverso Fantino - Neura

Industria Nacional - Gelatina

Musical

Esto es ¡Fa!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamix & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV

El más border del streaming

Lo del Turco - La canchita TV

Programa federal

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Dolar Blue - La casa del streaming (Misiones)

Mejor producción integral

Olga

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes - Olga

Un día rosarino - Olga

2° aniversario - Olga

Tini - La casa streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV

Transmisión Especial

24 Hs de TDT - Olga

Revolución en la casa - La Casa Streaming

20 Años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Stream Conicet: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute

Magazine

Antes que nadie - Luzu TV

Sería Increíble - Olga

Rumis - La Casa Streaming

Escucho Ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se Picó - República Z

Mejor contenido On Demand

La cruda - Olga

Así somos - Luzu TV

El Galpón - Vorterix

Esto es cine - Blender

Banquete - Olga

Una buena excusa - Gelatina

StreamReact

La voz Argentina - Streams Telefe y Luzu TV

MasterChef Liga Streamers - Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano - Streams Telefe y

Azzaro Reacción - Azz

Mejor comunidad del público

Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente

Clip del año

Cada canal manda su clip nominado

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.