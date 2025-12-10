En el programa Otro Día Perdido, Mario Pergolini no dejó pasar la oportunidad de reírse de la “maratón” de entregas de los Martín Fierro que se viven en la Argentina. Con su clásico sarcasmo, el conductor lanzó: “¿Ayer dieron otro Martín Fierro?”, abriendo la puerta a una catarata de chicanas sobre la cantidad de galas que se celebraron en lo que va de 2025.

A su lado, Soy Rada le siguió el juego: “Sí, hubo otro Martín Fierro, de cines y series”. Pergolini redobló la apuesta: “Está comprobado que parece que están dando un Martín Fierro cada 15 minutos”. La mesa estalló en risas y la burla siguió: “Por ahí entramos en los récords guiness”, sumó Soy Rada.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

El humor negro siguió con Leila Roth, que se animó a inventar una categoría insólita: “Ahí está andando uno, soy fan, fan, ella es Marela Cataño, se ganó el Martín Fierro a Mejor Paseadora de Perros de Tamaño Pequeño”.

Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

El comentario desató carcajadas y Pergolini remató: “Sabés que hay un cálculo que parece que de ser así, dentro de 10 años, todo argentino tiene un Martín Fierro, parece que es así, ya no va a ser difícil conseguir uno”.

Un calendario cargado: todos los Martín Fierro de 2025

La ironía de Mario Pergolini no es casual. Bajo el mando de Luis Ventura y la APTRA, este año el premio más famoso del espectáculo argentino multiplicó sus galas y categorías como nunca antes. Solo en 2025, ya se entregaron o están programados los siguientes Martín Fierro:

Martín Fierro de Streaming (domingo 14 de diciembre)

Martín Fierro de Cine y Series (lunes 8 de diciembre)

Martín Fierro de la Danza (domingo 7 de diciembre)

Martín Fierro de Cable (jueves 27 de noviembre)

Martín Fierro Latino (domingo 23 de noviembre)

Martín Fierro TV (lunes 29 de septiembre)

Martín Fierro de Radio (domingo 27 de julio)

Martín Fierro de Portales (viernes 11 de julio)

Martín Fierro de Teatro (lunes 23 de junio)

La lista parece interminable y, según la mesa de Pergolini, la tendencia va en aumento.

