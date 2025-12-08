APTRA marcó un hito en la historia de los premios Martín Fierro con la primera entrega dedicada exclusivamente a la danza. El evento, que reunió a unas 1200 personas entre nominados, jurado y miembros de la entidad dirigida por Luis Ventura, comenzó con una espectacular coreografía en la que 40 artistas dieron vida a distintos géneros como tango, ballet, flamenco, urbano y árabe, entre otros.

Elenora Cassano y Julio Bocca fueron los grandes protagonistas al recibir el Martín Fierro de Oro, un premio que destacó su trayectoria y excelencia artística. La distinción, entregada por Luis Ventura y con un cuadro especial de María Laura Cattalini (La Cata), celebró su aporte único a la danza y su representación internacional de la cultura argentina.

La noche estuvo marcada también por un emotivo homenaje a Hernán Piquín, quien recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Danza. Aníbal Pachano y Cecilia Figaredo fueron otros de los artistas reconocidos, mientras que figuras como Noelia Marzol, Silvina Escudero y Julieta Poggio se encargaron de anunciar a los ganadores.

Leé más:

Gómez Rinaldi explicó por qué hay que pagar para participar en los premios Martín Fierro Latino de Miami

LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS MARTÍN FIERRO DE LA DANZA

Aníbal Pachano (Foto: Movilpress)

Luis Ventura y Silvina Escudero (Foto: Movilpress)

Luis Ventura y el staff de los Martín Fierro de la Danza (Foto: Movilpress)

Noelia Marzol (Foto: Movilpress)

Hernán Piquín (Foto: Movilpress)

Sofía Macaggi (Foto: Movilpress)

Virginia Gallardo (Foto: Movilpress)

Cecilia Figaredo (Foto: Movilpress)

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Juli Poggio (Foto: Movilpress)

Leé más:

Luis Ventura explotó tras el faltazo “coherente” de Jorge Rial a los Martín Fierro: “Si hablo, va preso”

EL LISTADO COMPLETO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE LA DANZA

-Revelación Infantil en Danza Académica

Benjamín Franco Giménez

-Dúo Infantil Destacado en Danza Académica

Sofía Campuzzi y Lara Ferrari

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Académica

Nneatreros

Amandance

-Intérprete Juvenil Destacado en Danza Contemporánea

Santino Serrano

-Intérprete Destacado en Danza Clásica Argentina

Ana Laura Oddone

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Jazz Lírico

Jeremías Cabrera

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Escénica y Académica

Nneatreros

-Interpretación Destacada en Danza Académica

Verónica Fiallo

-Ensamble Destacado en Danza Académica

Compañía de Danzas en Círculo

-Ensamble Destacado en Danza Jazz Lírico

Federico Peña

-Revelación Infantil en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Eugenia González

-Dúo Infantil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Milagros Oliera y Ramiro Piriz

-Ensamble Infanatil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Andrea Martín y Julieta Viñeta

-Interpretación Juvenil Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Ciana Ferronato

-Dúo Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Giuliana Trosarello y Mauricio Paz

-Ensamble Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Aires de Tradición

-Interpretación Adulta Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Julianaa Viñeta

Soledad Larroque

-Dúo Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Marcelo y Érica Aguirre

-Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas

Juventud Prolongada

-Agrupación Destacada en Folklóre Escénico y Creación de Show

Cachaymanta

Orígenes de mi Tierra

-Intérprete Infantil Destacada en Danza Árabe

Tiziano Farías

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Árabe

Instituto Mariana Aratto

-Intérprete Juvenil Destacada en Danza Árabe

Camila Ludueña

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Árabe

Shokran Ala

-Intérprete Destacada en Danza Árabe

Paula Palazon

-Ensamble Destacado en Danza Árabe (adulto y mixto)

Ballet Najma

-Ensamble Destacado en Folklóre Árabe Tradicional

Bila Hudud

-Revelación Infantil en Ritmos Urbanos, Latinos y Danza Libre

Francisco Genari

-Dúo Infanto Juvenil Destacado en Ritmos Latinos, Urbanos y Bellydance

Isabella Gola y Loana Martínez

-Ensamble Infantil Destacado en Danza Libre y Ritmos Urbanos

Stylos Dancer

-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos

Zoe Valdez

-Interpretación Juvenil Destacada en Ritmos Urbanos

Felipe Llanes

Morena Casadei

-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Libre

Nneaatreros

-Ensamble Juvenil Destacado en Ritmos Ubanos

Eefort Studio

-Interpretación Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos Adultos

José Federico Campos

-Interpretación Destacada en Ritmos Urbanos Adultos

Lucila Coppollela

-Dúo Adulto Destacado en Ritmos Latinos

Evellyn Nowak y Facundo Leyton

-Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos

Divergentes Crew

-Ensamble Adulto Destacado en Ritmos Urbanos

Zafiros Crew

-Ensamble Mixto Destacado en Danza Libre

NNeatreros

-Ensamble Mixto Destacado en Ritmos Urbanos

Base Urbana

Leé más:

La fuerte bronca de Telefe con Nicolás Occhiato por los Martín Fierro al streaming

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.