APTRA marcó un hito en la historia de los premios Martín Fierro con la primera entrega dedicada exclusivamente a la danza. El evento, que reunió a unas 1200 personas entre nominados, jurado y miembros de la entidad dirigida por Luis Ventura, comenzó con una espectacular coreografía en la que 40 artistas dieron vida a distintos géneros como tango, ballet, flamenco, urbano y árabe, entre otros.
Elenora Cassano y Julio Bocca fueron los grandes protagonistas al recibir el Martín Fierro de Oro, un premio que destacó su trayectoria y excelencia artística. La distinción, entregada por Luis Ventura y con un cuadro especial de María Laura Cattalini (La Cata), celebró su aporte único a la danza y su representación internacional de la cultura argentina.
La noche estuvo marcada también por un emotivo homenaje a Hernán Piquín, quien recibió el Martín Fierro a la Trayectoria en la Danza. Aníbal Pachano y Cecilia Figaredo fueron otros de los artistas reconocidos, mientras que figuras como Noelia Marzol, Silvina Escudero y Julieta Poggio se encargaron de anunciar a los ganadores.
LOS MEJORES LOOKS DE LA ALFOMBRA ROJA DE LOS MARTÍN FIERRO DE LA DANZA
EL LISTADO COMPLETO DE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE LA DANZA
-Revelación Infantil en Danza Académica
Benjamín Franco Giménez
-Dúo Infantil Destacado en Danza Académica
Sofía Campuzzi y Lara Ferrari
-Ensamble Infantil Destacado en Danza Académica
Nneatreros
Amandance
-Intérprete Juvenil Destacado en Danza Contemporánea
Santino Serrano
-Intérprete Destacado en Danza Clásica Argentina
Ana Laura Oddone
-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Jazz Lírico
Jeremías Cabrera
-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Escénica y Académica
Nneatreros
-Interpretación Destacada en Danza Académica
Verónica Fiallo
-Ensamble Destacado en Danza Académica
Compañía de Danzas en Círculo
-Ensamble Destacado en Danza Jazz Lírico
Federico Peña
-Revelación Infantil en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Eugenia González
-Dúo Infantil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Milagros Oliera y Ramiro Piriz
-Ensamble Infanatil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Andrea Martín y Julieta Viñeta
-Interpretación Juvenil Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Ciana Ferronato
-Dúo Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Giuliana Trosarello y Mauricio Paz
-Ensamble Juvenil Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Aires de Tradición
-Interpretación Adulta Destacada en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Julianaa Viñeta
Soledad Larroque
-Dúo Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Marcelo y Érica Aguirre
-Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folklóricas
Juventud Prolongada
-Agrupación Destacada en Folklóre Escénico y Creación de Show
Cachaymanta
Orígenes de mi Tierra
-Intérprete Infantil Destacada en Danza Árabe
Tiziano Farías
-Ensamble Infantil Destacado en Danza Árabe
Instituto Mariana Aratto
-Intérprete Juvenil Destacada en Danza Árabe
Camila Ludueña
-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Árabe
Shokran Ala
-Intérprete Destacada en Danza Árabe
Paula Palazon
-Ensamble Destacado en Danza Árabe (adulto y mixto)
Ballet Najma
-Ensamble Destacado en Folklóre Árabe Tradicional
Bila Hudud
-Revelación Infantil en Ritmos Urbanos, Latinos y Danza Libre
Francisco Genari
-Dúo Infanto Juvenil Destacado en Ritmos Latinos, Urbanos y Bellydance
Isabella Gola y Loana Martínez
-Ensamble Infantil Destacado en Danza Libre y Ritmos Urbanos
Stylos Dancer
-Interpretación Juvenil Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos
Zoe Valdez
-Interpretación Juvenil Destacada en Ritmos Urbanos
Felipe Llanes
Morena Casadei
-Ensamble Juvenil Destacado en Danza Libre
Nneaatreros
-Ensamble Juvenil Destacado en Ritmos Ubanos
Eefort Studio
-Interpretación Destacada en Danza Libre y Ritmos Latinos Adultos
José Federico Campos
-Interpretación Destacada en Ritmos Urbanos Adultos
Lucila Coppollela
-Dúo Adulto Destacado en Ritmos Latinos
Evellyn Nowak y Facundo Leyton
-Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos
Divergentes Crew
-Ensamble Adulto Destacado en Ritmos Urbanos
Zafiros Crew
-Ensamble Mixto Destacado en Danza Libre
NNeatreros
-Ensamble Mixto Destacado en Ritmos Urbanos
Base Urbana
