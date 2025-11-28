La noche de los Martín Fierro de Cable 2025 tuvo su pico de emoción cuando llegó el turno del tradicional segmento “In Memoriam”, el espacio dedicado a recordar a las figuras de la televisión y el espectáculo que murieron en el último año.

En medio de la gala, las luces del salón bajaron y los conductores, Lizy Tagliani y Juan Di Natale, hicieron una especial petición a los presentes: “Les vamos a pedir que vayan prendiendo las linternas de sus celulares. Vamos a tomarnos un instante para el recuerdo. Les vamos a pedir que nos ayuden a construir un cielo de emoción”, expresaron.

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

Fue entonces cuando en las pantallas gigantes comenzaron a desfilar los nombres y rostros de figuras como Antonio Gasalla, la actriz María Socas, la actriz y dirigente de Actores, Alejandra Darín, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Daniel Fanego y el conductor y periodista Jorge Lanata.

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

El impacto en la ceremonia y la reacción de los presentes

El “In Memoriam” se transformó en el instante más sentido de la noche. Familiares, amigos y colegas de los homenajeados se mostraron visiblemente emocionados, y varios de los invitados se pusieron de pie para aplaudir de manera sostenida.

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

En el la celebración del Martín Fierro de Cable 2025 también fueorn recordados figuras como Alberto Martín, Leo Dan, Lidia Catalano, Claudia Schijman, Alfred Olivieri, Walter Saavedra, Leo Dan, Hugo Orlando Gatti, Mariano Castro, Jorge Maestro, Daniel “La Tota” Santillán, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Atilio Veronelli, , Salvador “Toti” Ciliberto, Nicky Jones y Miguel Ángel Russo.

El homenaje a los que no están en el Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de C5N).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.