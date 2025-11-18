a cuenta regresiva ya empezó: el jueves 27 de noviembre se celebrarán los Martín Fierro de Cable 2025, una de las noches más esperadas por la industria televisiva. El evento tendrá lugar en el Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires y será transmitido en vivo por C5N, con la promesa de reunir a las principales figuras y programas del año.
La lista de nominados se conoció este lunes y abarca más de 35 ternas, con nombres de peso y una competencia que promete emociones fuertes. Desde los ciclos periodísticos más influyentes hasta los programas de interés general, magazines, noticieros y producciones deportivas, la grilla refleja la diversidad y el talento que caracteriza a la televisión por cable en la Argentina.
CUÁNDO Y DÓNDE VER LA ENTREGA DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DEL CABLE 2025
TODOS LOS NOMINADOS A LOS MARTÌN FIERRO DE CABLE 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
+VERDAD (Esteban Trebucq – LN+
BASTA BABY (Baby Etchecopar – A24)
DURO DE DOMAR (Pablo Duggan – C5N)
LA PINTA ES LO DE MENOS (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
CHICAS POCHOCLERAS (Fernanda Arena y Barbie Simons -C5N)
DICEN QUE DICEN (Alberto Lotuf – Metro)
GPS (Rolando Graña – A24)
MI MEJOR VERSIÓN (Vani Balena – Ciudad Magazine)
SOBREDOSIS DE TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
CHICHE 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung- CrónicaTV)
EMPEZAR EL DÍA (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)
NUESTRA TARDE (Federico Wiemeyer -Eleonora Cole – TN)
VAMOS LAS CHICAS (M.Cordero – Canal de la Ciudad)
DE ENTREVISTAS
+CARAS – (Héctor Mauggeri (Caras TV)
DEPORTV TEXTUAL – (Cecilia Ruffa – (DeporTV)
ENTREVISTAS (Luis Novaresio - LN+)
ECONÓMICO
COMUNIDAD DE NEGOCIOS (José Del Río- LN+)
LA LEY DE LA SELVA (Alejandro Bercovich – C5N)
MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
PERIODÍSTICO
A DOS VOCES (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
ARGENZUELA (Jorge Rial-C5N)
¿LA VES? (Jonatan Viale – TN)
MINUTO 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CULTURAL/EDUCATIVO
BIBLIOTECA IP (Maxi Legnani – IP)
EL BAÚL DE CHARLIE (Charlie López – TN)
LOS 7 LOCOS (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
ADN MODA (Fabiana Araujo – Metro)
LA JAULA DE LA MODA (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)
PLANETA URBANO (Pía Slapka – IP)
NOTICIERO
EL NOTICIERO (Eduardo Feinmann – LN+)
EL DIARIO (Daniela Ballester – Julián Guarino)
TN DE NOCHE (Franco Mercuriali – TN)
ÚLTIMO MOMENTO (Crónica HD)
NOTICIERO DEPORTIVO
CAMPEONES NEWS (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
DEPORTV CENTRAL (L.Couto, D. Contreras – DeporTV)
LA ZONA CENTRAL (A. Puente, A. Wall y C. Bonadeo – Fox Sports)
SPORTSCENTER (P. Ferreira, A.Moine, P.Stecco y otros- ESPN)
DEPORTIVO
ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
LA VUELTA (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – Fox Sports)
ÚLTIMA VUELTA (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
PELOTA PARADA (Pablo Giralt – TNT Sports)
TN DEPORTIVO (M.Fiasche, C.Lombardi, P.Gravellone, N.Singer – TN)
DEPORTES EXTREMOS
ABRIENDO PISTAS
ARGENTINA XTREME (Santiago Serrano – América Sports)
SURF & ROCK (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
WINTER NEWS (María Ungaro – ESPN/Disney)
REVELACIÓN
AGUSTÍN “AGUSNETA” RODRÍGUEZ – (TNT SPORTS)
ORNELLA FLENCH (EMPRENDI2 – Ciudad Magazine)
JUAN MANUEL BOCCACI (TN)
MUSICAL (JAZZ/TANGO Y FOLKLORE)
FIESTA GAUCHA (Daniel San Luis – América Sports)
JAM SESSION (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
TANGO BA (V. Casauran, J.Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
MUSICAL (ROCK, POP Y URBANA
BANDA SOPORTE (QUIERO)
LA VIOLA (Fernando Molinero - TN)
CULTURA DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
SERVICIO INFORMATIVO
A 24
C5N
CRÓNICA TV
TN
DOCUMENTAL
CROMAÑÓN – CARTAS Y SEÑALES (TN)
HAMBRE DE FUTURO (Micaela Urdinez – LN+)
MENEM JUNIOR: la Muerte Del Hijo Del Presidente (Discovery Channel)
TEMAS MÉDICOS
DOCTOR C (Guillermo Capuya – c5n)
EL SECRETO MEJOR GUARDADO (Fernando Felice – A24)
LAS TARDES CON PINK (Judith Casal – KZO)
CULINARIO
ARGENTINA COCINA (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
HISTORIAS RICAS 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
RUTA 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)
PROGRAMA RURAL
A CORRAL (Silvio Baiocco – Canal Rural)
BICHOS DE CAMPO (Matías longoni – Metro)
TN CAMPO (Eleonora cole – TN)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
AGUAS ABIERTAS (ESPN)
EL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD (Cristina Castro – Canal 26)
VIVIR VIAJANDO (Ariel Divincky - Ciudad Magazine)
DE SERVICIOS
EL DEFENSOR (Adrian y Facundo Fracino – Crónica tv)
FENÓMENOS (José Bianco y Matias Bertolotti - TN)
LO JUSTO Y NECESARIO (Clara Salguero – A24)
TRANSICIÓN 2030 (Cata De Elía – A24)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
CAROLINA AMOROSO (Está pasando – TN)
DEBORAH PLAGER (+ Info Tarde y + Periodismo – LN+)
LUCILA “LULY” TRUJILLO (De Una – C5N)
MERCEDES CORDERO (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
CECILIO FLEMATTI (Resumen 26 – Canal 26)
DAVID KAVLIN
DIEGO SEHINKMAN (Sólo una vuelta más - TN)
JONATHAN VIALE (¿La ves? -TN)
NACHO GOANO (La pinta es lo de menos - Canal de la Ciudad)
LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
LAURA COUTO (Deportv Central – DeporTV)
GUSTAVO GRABIA (Presión Alta – TyC Sports)
MORENA BELTRAN (Generación F – Espn)
SEBASTIN VIGNOLO (ESPN F90-ESPN)
LABOR PERIODÍSITCA FEMENINA
LUCIANA GEUNA (Verdad Consecuencia – TN)
MARINA CALABRÓ (+Info a la tarde – LN+)
MELINA FLEIDERMAN (Último momento – Crónica HD)
ROSARIO AYERDI (Estamos jugados – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
CARLOS PAGNI (Odisea Argentina – LN+)
EDUARDO FEINMANN (El noticiero – Ln+)
GUSTAVO SYLVESTRE (Minuto Uno -C5N)
NELSON CASTRO (El Corresponsal – TN)
CRONISTA/MOVILERO
ADRIAN SALONIA – (C5N)
MANUEL ¨MANU¨ JOVE (TN)
RODRIGO PORTO (LN+)
COLUMNISTA ECONÓMICO
ALFREDO ZAIAT (TN)
ROSALÍA CONSTANTINO (Duro de domar – C5N)
SOFIA DIAMANTE ( LN+)
COLUMNISTA POLITICO
DANIEL BILOTTA (LN+)
IVÁN SCHARGRODSKY (C5N)
SANTIAGO CUNEO (GPS -A24)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
ARIEL ZAK (Minuto 1 – C5N)
RODOLFO “FITO” BAQUÉ (A24)
RODRIGO ALEGRE (TN)
PANELISTA
MARIANA BREY (C5N)
NICOLÀS PIZZI (TN)
SANTIAGO CÙNEO (A24)
AVISO PUBLICITARIO
BETSSON (Cuidamos la pasión -
INFINIA (YPF – LIEBRE)
LA SHELL, CAMPAÑA ANIVERSARIO 110 AÑOS (SHELL – DON by HAVAS)
AVISO INSTITUCIONAL
BANCO NACIÓN (Mi banco – Lado C)
BANCO PROVINCIA (17 millones – La América)
HOTEL LA ARGENTINA (TyC Sports – MERCADO MCCANN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
A24
CANAL DE LA CIUDAD
C5N
TN
