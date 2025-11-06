La organización de los premios Martín Fierro Latinos en Miami desató una escandalosa discusión a los gritos en vivo entre Pampito y Luis Ventura, ya que antes de sacara al presidente de Aptra al aire el conductor de Puro Show había repudiado la gala internacional por mezclar radio, televisión y streamings en la misma terna, además se pagaban 260 dólares para integrar la lista de nominados.

“¡¿De dónde querés que saque la plata?!“, arrancó Ventura exaltado en alusión al mantenimiento de la obra social que provee a los socios de la entidad, además de los servicios que ofrece.

“Pará, Luis. No te calentés”, planteó Pampito.

Enajenado, Luis explotó: “¡Hay boludos como yo que laburan gratis todo el día, que no duermo!”.

Luis Ventura sacado en vivo en Puro Show.

“Me parece que el Martín Fierro, que es un premio tan importante, no necesita que se aberrete haciendo el Martín Fierro Latino”, enfatizó

La bronca de Luis Ventura y su defensa de los premios Martín Fierro

“¡Berreta es tu comenario!”, explotó Luis.

“Yo no quería la terna de Programa de Espectáculo para no darle de comer a gente... como algunos de los que están ahí...”.

Pampito y Luis Ventura discutieron a los gritos en vivo en Puro Show.

Y cuando escuchó a Pampito intentar apaciguarlo, Ventura se sacó: “¡No estoy enojado. Te estoy diciendo la verdad. ¡Lo que vos dijiste!“.

Al final, Luis Ventura chicaneó a Pampito al afirmar con vehemencia que con la camisa que llevaba puesta no entraba al “Martín Fierro de la Moda” y el conductor admitió entre risas cómplices: “Me la devolvió, me la tengo que comer”.