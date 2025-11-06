Facundo Ventura reveló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) quiénes serán los conductores de los Martín Fierro de Cable 2025, la ceremonia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

La celebración que premia a los mejores programas de cable del 2024 ya tiene a sus presentadores confirmados para llevar adelante este esperado evento y fue el hijo de Luis Ventura quien lo dio a conocer en Ciudad Magazine.

Lizy Tagliani (Foto: Movilpress)

“Los conductores finalmente van a ser Lizy Tagliani y Juan Di Natale, se presentaron las opciones entre APTRA y el canal que lo transmite, y entre los dos llegaron a un acuerdo”, dijo el panelista, también miembro de APTRA.

Juan di Natale (Foto: redes sociales).

CUÁNDO Y DÓNDE SON LOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2025

Facundo Ventura detalló en el programa de Yuyito González cuándo y dónde se harán los Martín Fierro de Cable 2025: “Se va a hacer en el centro de eventos Golden Center y va a ser transmitido por la pantalla de C5N."

La ceremonia tendrá lugar el 27 de noviembre, y según informaron en la web de C5N, contará con la participación de más de 800 invitados, entre nominados y celebridades del medio que participarán de la alfombra roja y la fiesta.

