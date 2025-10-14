La cuenta regresiva ya empezó: el Martín Fierro de Streaming está a punto de desembarcar en la televisión abierta y promete una gala repleta de figuras, emoción y todo el brillo del mundo digital.

Por primera vez, los creadores de contenido más destacados del streaming argentino tendrán su propia noche de premiación, en un evento que busca reconocer el talento y la creatividad que día a día conquistan a miles de seguidores en las redes.

Crédito: Instagram/@aptraorg

La transmisión será en vivo por Telefe y el streaming Olga y se espera que la ceremonia reúna a los principales referentes de ese medio, influencers, y personalidades del espectáculo.

Leé más:

La Jaula de la Moda eligió a las mejor vestidas de los Martín Fierro 2025

CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PRIMER MARTÍN FIERRO DE STREAMING

El Martín Fierro de Streaming se perfila como el gran evento del año para la comunidad digital. La gala contará con la presencia de nominados de todas las plataformas, desde Twitch y YouTube hasta TikTok e Instagram, reflejando el fenómeno que transformó la forma de consumir entretenimiento en el país.

Durante la noche del domingo 14 de diciembre, se entregarán estatuillas en distintas categorías, premiando a los mejores streamers, programas, clips virales y momentos inolvidables que marcaron tendencia en el último año.

Martín Fierro de Streaming 2025 (Foto: Aptra / Telefe)

El Martín Fierro de Streams promete una noche única, con shows en vivo, invitados sorpresa y la emoción de ver a los ídolos digitales recibir el reconocimiento más importante de la industria.

Leé más:

La Jaula de la Moda eligió a las peor vestidas de los Martín Fierro 2025

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.