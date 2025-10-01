Tras la elección de Las mejor vestidas de los Martín Fierro 2025, La Jaula de la Moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) pusieron el foco en los looks que más polémicas despertaron en estas últimas 48 horas.

La producción preparó un compilado de los atuendos de los famosos más criticados por los especialistas convocados por los programas de espectáculos durante los últimos días, y así desfilaron por la pantalla, entre otros, Mica Viciconte, Lizy Tagliani, Barbie Simons y Evangelina Anderson,

Finalmente, el Polo Álvarez les pidió a los especialistas de este miércoles que justificaran su elección y así Fabián Paz se decantó por Luciana Elbusto, haciendo foco en que si bien el vestido era bueno, no hacía juego con el peinado, el make up y los accesorios.

Luciana Elbusto (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores, por su parte, decidió ir a fondo con la ex Gran Hermano Eugenia Ruiz: “Me pareció una elección de ‘Miss Manzana en Perú’. Ni Karina Jelinek usaría eso. Es una pena, pero que venga acá y se defienda”, señaló.

Eugenia Ruiz de Gran Hermano (Foto: Instagram @eugeniasantiagueniia)

Agustina Scalise, periodista que se dedica al deporte, había sido la única en desaprobar el look de Nancy Duré, al que Paz, Tato Algorta y Medina Flores habían aprobado, y en el final profundizó esta crítica. “Me gustó el vestido, pero no el peinado, que es clave en una alfombra roja”, justificó.

Nancy Duré (Foto: Movilpress)

Tato Algorta, decidió de los looks femeninos y eligió al único hombre de la lista: Daniel Gómez Rinaldi. “Me hizo ruido el saco. Yo sé que a Fabi le gustó, pero en este caso es mi opinión y a mí no me copó”, dijo, en referencia a la prenda color dorada. “Nos vamos con un enemigo nuevo”, razonó Medina Flores, y con justa razón.

Daniel Gómez Rinaldi (Foto: Movilpress)

