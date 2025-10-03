Tato Algorta volvió a ser tendencia en redes sociales y esta vez los Martín Fierro 2025 tuvieron mucho que ver.

El último campeón de Gran Hermano fue una de las figuras más esperadas en la transmisión digital de la gala, lo que generó una ola de publicaciones en X bajo el hashtag #PremiosMFconTato, que rápidamente escaló a los primeros lugares de las tendencias.

Desde temprano, sus seguidores organizaron una campaña para posicionar su nombre en la conversación online.

Por qué Tato de Gran Hermano fue viral durante los Martín Fierro 2025 | Créditos: Instagram @tatoalgorta

Cuentas de fans alentaron a comentar y compartir masivamente con consignas como: “¡Comenzamos con la tendencia! Dejen acá abajo trescientos comentarios sobre el evento + #PremiosMFconTato”.

TATO ALGORTA, TENDENCIA DURANTE LOS MARTÍN FIERRO 2025

Durante la alfombra roja y la transmisión en vivo, las publicaciones no pararon: “La alfombra roja no brilla sin él. Tato presente en la entrega de los Martín Fierro”, escribió una fan, mientras otros destacaron su meteórico ascenso: “De ganar GH a las marcas más grandes, de conducir un stream a los Martín Fierro. Lo que nunca imaginó, hoy es su realidad”.

Por qué Tato de Gran Hermano fue viral durante los Martín Fierro 2025 | Créditos: captura X

Por qué Tato de Gran Hermano fue viral durante los Martín Fierro 2025 | Créditos: captura X

Por qué Tato de Gran Hermano fue viral durante los Martín Fierro 2025 | Créditos: captura X

Por qué Tato de Gran Hermano fue viral durante los Martín Fierro 2025 | Créditos: captura X

Incluso hubo posteos que pidieron a la comunidad opinar sobre los looks de Tato o proponer con qué famosos les gustaría verlo retratado en fotos, mencionando nombres como Wanda Nara, Nico Occhiato y Marley.