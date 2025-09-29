Isabel Macedo volvió a brillar en la pantalla chica y se llevó uno de los galardones más importantes de la noche en los Premios Martín Fierro 2025: el premio a Mejor Actriz por su trabajo en Margarita, la serie producida por Cris Morena.

Sin embargo, lo que no pasó desapercibido fue la reacción de Pampita, quien se encontraba en la gala y cuya expresión se volvió viral en redes sociales.

La actriz, visiblemente emocionada, subió al escenario para agradecer a Cris Morena, a Tomás Yankelevich, HBO Max, Cimarrón y todo el equipo técnico y artístico del proyecto.

En medio del discurso, Macedo se quebró al dedicar el premio a su esposo, su madre y sus hijas: “Las amo con toda mi alma y las extraño un montón”, dijo con la voz entrecortada. El momento fue uno de los más emotivos de la noche.

Isabel Macedo en la presentación del estreno de Margarita (Foto: Movilpress).

¿Qué hizo Pampita cuando Isabel Macedo ganó?

Las cámaras no tardaron en capturar a Pampita Ardohain, ex pareja de Benjamín Vicuña (quien tuvo un affaire con Macedo), en el preciso instante en que se anunció el nombre de la ganadora.

La modelo se mostró muy divertida, riéndose y hablando con sus compañeras de mesa, entre las que se encontraban Evangelina Anderson y Barbie Simmons.

Lo cierto es que, en medio del glamour y la tensión típica de los premios, la reacción de Pampita fue uno de los focos más comentados de la noche.

El regreso de Isabel Macedo con Cris Morena

La victoria de Macedo marca su regreso triunfal a la televisión de la mano de Cris Morena, en una historia cargada de emoción, música y personajes entrañables. Margarita, secuela espiritual de Floricienta, no solo conquistó a la audiencia, sino también a la crítica especializada.

Isabel lo dejó claro en su discurso: “Fue un esfuerzo muy grande para todos estas temporadas del programa más lindo del mundo, lleno de música, lleno de canciones espectaculares y lleno de vida”.