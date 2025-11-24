El JW Marriott de Brickell en Miami se vistió de fiesta para recibir a las estrellas más importantes de la televisión y el streaming en la entrega de los Martín Fierro Latino 2025. La ceremonia, que reunió a celebridades de toda la región, tuvo como gran protagonista al conductor chileno Martín Cárcamo, quien se quedó con el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y cerró una noche cargada de emoción, homenajes y competencia.
Desde temprano, la alfombra roja marcó el pulso de la gala. Entre brillos, looks jugados y flashes, Andrea Estévez y Alejandro Dávalos recibieron a los nominados y figuras que desfilaron con entusiasmo, listos para una noche inolvidable.
A las 22, con la sala colmada, Ronen Suarc tomó el micrófono como maestro de ceremonia y dio inicio a la entrega principal. Este año, la competencia fue más amplia que nunca gracias al sistema de postulaciones abiertas, lo que permitió que más de 40 nominaciones argentinas se sumaran a la fiesta.
La gala avanzó con ritmo y emoción, premiando a lo mejor de la industria televisiva y digital en más de 30 categorías. El clima de expectativa se mantuvo hasta el final, cuando Martín Cárcamo, envuelto en la chalina de Cacho Rubio y con el galardón en mano, agradeció a su familia, a la entidad y a su Chile natal. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, expresó el conductor, visiblemente emocionado.
TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO LATINO 2025, UNO POR UNO
- Martín Cárcamo (Canal 13, Chile) – Martín Fierro de Oro
- Mauro Szeta (América TV, Argentina)
- La Clave con Alfredo Leuco (DNEWS, Latinoamérica)
- Desiguales (Univision, USA)
- Sergio Goycochea (DSPORTS, Latinoamérica)
- Priscila Vargas (Canal 13, Chile)
- Jerónimo Mura (Telemundo, USA)
- Mundos Opuestos (Canal 13, Chile)
- DNEWS al Día, con Darío Mizrahi (DNEWS, Latinoamérica)
- REALM26 (YouTube, USA)
- Los 100 años de la Torre de la Libertad (Telemundo, USA)
- ADN Buena Salud (TV Pública, Argentina)
- Dr Beauty (Canal Net/Caras, Argentina)
- Secretos Verdaderos (América TV, Argentina)
- Ahora Caigo (TVN, Chile)
- Diego Bas (Actualidad Radio, USA)
- Florida al Día (América Radio, USA)
- Juan de Montreal (USA)
- Manuel Cabrera (Con los amis Podcast, USA)
- Esteban Mirol (YouTube, Argentina)
- Sportscenter (ESPN, Argentina)
- Intrusos (América TV, Argentina)
- Héctor Rossi Trasnoche Paranormal (YouTube, Argentina)
- Alexander Otaola (Cubanos por el mundo, USA)
- Julio Oyhanarte (InmigracionTV, USA)
- Mirtha Edith Gomez (Mundo Visual, Argentina)
- Radio Zónica (Argentina)
- DGO STREAM (Latinoamérica)
- Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo (Disney+, USA)
- Plim Plim (YouTube, USA)
- Club Miami (TyC Sports Internacional, Miami)
- Furor Studio (La Mary con Susana Giménez, Telefé, Argentina)
- Copa Potrero (ESPN Argentina)
- Visionshow (Instagram/YouTube, Argentina)
