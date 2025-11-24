El JW Marriott de Brickell en Miami se vistió de fiesta para recibir a las estrellas más importantes de la televisión y el streaming en la entrega de los Martín Fierro Latino 2025. La ceremonia, que reunió a celebridades de toda la región, tuvo como gran protagonista al conductor chileno Martín Cárcamo, quien se quedó con el ansiado Martín Fierro Latino de Oro y cerró una noche cargada de emoción, homenajes y competencia.

Desde temprano, la alfombra roja marcó el pulso de la gala. Entre brillos, looks jugados y flashes, Andrea Estévez y Alejandro Dávalos recibieron a los nominados y figuras que desfilaron con entusiasmo, listos para una noche inolvidable.

A las 22, con la sala colmada, Ronen Suarc tomó el micrófono como maestro de ceremonia y dio inicio a la entrega principal. Este año, la competencia fue más amplia que nunca gracias al sistema de postulaciones abiertas, lo que permitió que más de 40 nominaciones argentinas se sumaran a la fiesta.

Fátima Florez y Ronen Suarc en los Martín Fierro Latinos (Foto: América TV)

La gala avanzó con ritmo y emoción, premiando a lo mejor de la industria televisiva y digital en más de 30 categorías. El clima de expectativa se mantuvo hasta el final, cuando Martín Cárcamo, envuelto en la chalina de Cacho Rubio y con el galardón en mano, agradeció a su familia, a la entidad y a su Chile natal. “Nos queda seguir creciendo, nos queda seguir acompañando y yo sé que a veces es difícil, pero los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos”, expresó el conductor, visiblemente emocionado.

Leé más:

Martín Fierro Latino: fallas en la transmisión, desorganización y un polémico premio para Luis Ventura

TODOS LOS GANADORES DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO LATINO 2025, UNO POR UNO

Martín Cárcamo (Canal 13, Chile) – Martín Fierro de Oro

Mauro Szeta (América TV, Argentina)

La Clave con Alfredo Leuco (DNEWS, Latinoamérica)

Desiguales (Univision, USA)

Sergio Goycochea (DSPORTS, Latinoamérica)

Priscila Vargas (Canal 13, Chile)

Jerónimo Mura (Telemundo, USA)

Mundos Opuestos (Canal 13, Chile)

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi (DNEWS, Latinoamérica)

REALM26 (YouTube, USA)

Los 100 años de la Torre de la Libertad (Telemundo, USA)

ADN Buena Salud (TV Pública, Argentina)

Dr Beauty (Canal Net/Caras, Argentina)

Secretos Verdaderos (América TV, Argentina)

Ahora Caigo (TVN, Chile)

Diego Bas (Actualidad Radio, USA)

Florida al Día (América Radio, USA)

Juan de Montreal (USA)

Manuel Cabrera (Con los amis Podcast, USA)

Esteban Mirol (YouTube, Argentina)

Sportscenter (ESPN, Argentina)

Intrusos (América TV, Argentina)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal (YouTube, Argentina)

Alexander Otaola (Cubanos por el mundo, USA)

Julio Oyhanarte (InmigracionTV, USA)

Mirtha Edith Gomez (Mundo Visual, Argentina)

Radio Zónica (Argentina)

DGO STREAM (Latinoamérica)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo (Disney+, USA)

Plim Plim (YouTube, USA)

Club Miami (TyC Sports Internacional, Miami)

Furor Studio (La Mary con Susana Giménez, Telefé, Argentina)

Copa Potrero (ESPN Argentina)

Visionshow (Instagram/YouTube, Argentina)

Dani Ambrosino y Nora Brioso en los Martín Fierro Latinos (Foto: América TV)

Leé más:

Martín Fierro de Cine y Series 2025: la lista completa de nominados y la gala que promete una noche histórica

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.