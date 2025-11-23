La cuenta regresiva ya empezó: el domingo 8 de diciembre se celebrará una nueva edición de los Martín Fierro de Cine y Series, el evento que reconoce lo mejor del cine y las series argentinas.

Este año, la ceremonia tendrá lugar en la Usina del Arte y será transmitida en vivo por América TV, con la conducción de Teté Coustarot.

La expectativa está por las nubes. La lista de nominados refleja el gran momento de la ficción nacional, con producciones que arrasaron en plataformas y actores que dejaron todo en la pantalla.

El anuncio oficial lo hizo Luis Ventura, presidente de APTRA, en el programa Secretos Verdaderos, donde se revelaron todos los nombres que buscarán quedarse con la estatuilla dorada.

La gala de los Martín Fierro de Cine y Series 2025 promete ser una fiesta para la industria y para el público, que podrá ver a sus artistas favoritos en la alfombra roja y descubrir quiénes se llevan el premio mayor.

La diversidad de nominados y la calidad de las producciones demuestran que el cine y las series argentinas viven un gran presente. Ahora solo queda esperar para saber quiénes levantarán la estatuilla dorada y escribirán una nueva página en la historia del espectáculo nacional.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO DE CINE Y SERIES 2025

PELÍCULA CINE Y/O PLATAFORMA

Belén

Homo Argentum

La Llegada del Hijo

La Mujer de la Fila

El Jockey

El Aroma del Pasto Recién Cortado

DOCUMENTAL CINE Y/O PLATAFORMA Y/O SERIE

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Suerte de pinos - (Lorena Muñoz)

Yo y la que fui - (Constanza Niscovolos)

Wainrot, tras bambalinas - (Teresa Costantini)

Kun por Aguero - (Justin Webster)

Ángel di María: Romper la pared - (Juan Baldana)

Maria Soledad: El fin del Silencio - (Lorena Muñoz)

Las mil muertes de Nora Dalmasso - (Jamie Crawford)

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María (Foto: Instagram)

DIRECCIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila - (La Mujer de la Fila)

Dolores Fonzi- (Belén)

Iván Fund - (El Mensaje)

Mariano Cohn / Gastón Duprat - (Homo Argentum)

Luis Ortega - (El Jockey)

GUIÓN CINE

Alejandro Agresti - (Lo que quisimos ser)

Benjamín Ávila / Marcelo Muller - (La Mujer de la Fila)

Laura Huberman / Javier Van de Couter / Camila Sosa Villada -

(Tesis sobre una domesticación)

Laura Paredes / Dolores Fonzi - (Belén)

Luis Ortega / Rodolfo Palacios / Fabián Casas - (El Jockey)

ACTOR PROTAGONISTA CINE

Adrián Suar - (Mazel Tov)

Guillermo Francella - (Homo Argentum)

Joaquín Furriel - (Una Muerte Silenciosa)

Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)

Sergio Podeley - (Gatillero)

Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)

Mazel Tov. (Foto: Prensa Mazel Tov)

ACTRIZ PROTAGONISTA CINE

Camila Peralta - (Nancy)

Dolores Fonzi - (Belén)

Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)

Mara Bestelli - (El Mensaje)

Natalia Oreiro - (La Mujer de la Fila)

Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)

Maricel Alvarez - (La Llegada del Hijo)

Ursula Corberó - (El Jockey)

Eugenia “China” Suárez - (Linda)

ACTOR DE REPARTO CINE

Agustín Rittano - (El hombre que amaba los platos voladores)

Benjamín Amadeo - (Mensaje en una botella)

Tomás Kirzner - (Gala y Kiwi)

Luis Ziembrowski - (El Jockey)

Alejandro Awada - (Una Muerte Silenciosa)

Martín Garabal - (Culpa Cero)

Agustín Sullivan - (Virgen Rosa)

Ariel Staltari - (Verano Trippin)

ACTRIZ DE REPARTO CINE

Carolina Kopelioff - (Virgen rosa)

Justina Bustos - (Culpa Cero)

Maite Lanata - (Gatillero)

Soledad Villamil - (Una Muerte Silenciosa)

Beatriz Spelzini - (Chocolate para tres)

Eugenia Guerty - (Papá por dos)

Dalma Maradona - (Homo Argentum)

Lali Espósito - (Verano Trippin)

Gatillero (Foto: HBO Max)

SERIE COMEDIA

El Encargado 3 - (Disney +)

Envidiosa - (Netflix)

Viudas Negras - (Flow)

División Palermo 2 - (Netflix)

El mejor infarto de mi vida - (Disney +)

Bellas Artes 2 - (Disney +)

El Fin del Amor 2 - (Prime Video)

SERIE DRAMA

Cromañón - (Prime Video)

El Eternauta - (Netflix)

Menem - (Prime Video)

En el Barro - (Netflix)

La voz ausente - (Disney +)

Atrapados - (Netflix)

DIRECCIÓN SERIE

Ariel Winograd / Fernando Alcalde - (Menem)

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Gabriel Medina - (Envidiosa)

Alejandro Ciancio - (En el Barro)

Santiago Korovsky / Rafael López Saubidet - (División Palermo

GUIÓN SERIE

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - (El Eternauta)

Carolina Aguirre - (Envidiosa)

Emanuel Diez / Mariano Cohn / Gastón Duprat - (El Encargado 3)

Silvina Frejdkes / Alejandro Quesada / Omar Quiroga /

Sebastián Ortega - (En el Barro)

Martín Garabal / Santiago Korovsky / Martina López Robol /

Andrés Pascaner - (División Palermo 2)

Malena Pichot / Julián Lucero / Adriana Saiegh - (Viudas

Negras)

En el barro es el spin-off de El Marginal, de Sebastián Ortega.

ACTOR PROTAGONISTA SERIE

Esteban Lamothe - (Envidiosa)

Guillermo Francella - (El Encargado 3)

Guillermo Pfening - (Espartanos: una historia real)

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las Maldiciones)

Ricardo Darín - (El Eternauta)

Alan Sabbagh - (El Mejor Infarto de mi Vida)

Oscar Martinez - (Bellas Artes 2)

Daniel Hendler - (Los Mufas / El Fin del Amor 2)

ACTRIZ PROTAGONISTA SERIE

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Malena Pichot - (Viudas negras)

Olivia Nuss - (Cromañón)

Valentina Zenere - (En el Barro)

Pilar Gamboa - (Viudas negras)

Lali Espósito - (El Fin del Amor 2)

Tini Stoessel - (Quebranto)

Ana Garibaldi - (En el Barro)

Tini Stoessel enQuebranto (Foto: Disney+)

ACTOR DE REPARTO SERIE

Ariel Staltari - (El Eternauta)

César Troncoso - (El Eternauta)

Gabriel “Puma” Goity - (El Encargado 3)

Juan Minujín - (Atrapados / En el Barro / Menem)

Marcelo Subiotto - (El Eternauta / En el Barro)

Marco Antonio Caponi - (Menem)

Benjamín Vicuña - (Envidio

