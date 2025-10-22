Facundo Ventura reveló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) todos los detalles de los Martín Fierro de Cable 2025, la ceremonia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) que premia a los mejores programas de cable del 2024.

“Me terminan de confirmar que el 27 de noviembre se van a premiar los Martín Fierro de Cable a las mejores producciones del 2024″, dijo el panelista, también miembro de APTRA, en el programa matutino de Ciudad Magazine.

Martín Fierro de Cable 2025 (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Luego, el hijo de Luis Ventura dio más información: “Se va a hacer en el Golden Center y va a ser transmitido por la pantalla de C5N, recién ahora confirmaron la fecha y están viendo quiénes serán los conductores".

EL ANUNCIO DE YUYITO GONZÁLEZ SOBRE LOS MARTÍN FIERRO DE CABLE 2025

Luego de que Facundo Ventura revelara la fecha, lugar y transmición de los Martín Fierro de Cable 2025, Yuyito González hizo un anuncio al respecto que sorprendió a su panel.

“No me importa si estamos nominados, ternados, si ganamos o no, lo vamos a festejar como ganadores porque lo somos, venimos vestidos como para la gala”, dijo contundente la conductora de Ciudad Magazine.

