Por tercer año consecutivo APTRA decidió llevar adelante la gala de los Premios Martín Fierro Latino desde Miami, y de nuevo se repitieron los mismos errores que empañaron la anterior edición: mala transmisión, fallas en la organización y hasta un premio para el ciclo de Luis Ventura que encendió las críticas en las redes sociales.

Tras una alfombra roja que volvió a adolecer de una buena imagen e iluminación debido a lo humilde de los equipos de transmisión, que usaban Internet en lugar de satélite, la ceremonia dio inicio en América TV en absoluto silencio ya que el sonido falló.

Foto: captura América TV

En la imagen se veía a Ronen Suarc hablar y hablar en el escenario, pero las pantallas iban alternando en las diferentes mesas, con personajes totalmente desconocidos para el público local. Cuando se hubo restaurado el sonido, que ocurrió gradualmente, Luis Ventura subió al escenario a dar su discurso.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS PREMIOS MARTÍN FIERRO LATINO ESTUVO LLENA DE CONTRATIEMPOS

Más tarde, la presentadora chilena Carmen Gloria Arroyo subió al escenario para presentar la categoría “Humor y Entretenimiento”, pero pasaron un video y a ella no le había llegado el sobre para nombrarlos. “Vamos a tener a los nominados a esta categoría en unos segundos, o en unos minutitos, o por lo menos en una hora más”, bromeó.

Para hacer tiempo mientras llegaba el sobre, Arroyo comenzó a contar de qué cuenta el programa de servicio social, La Jueza, que conduce por Televisión Nacional de Chile y le sobró el tiempo para hacerlo hasta que una secretaria se acercó con el sobre y pudo cumplir con su cometido.

Fotos: capturas América

La cereza de la torta la dio el propio Luis Ventura, que permitió que su ciclo Secretos Verdaderos estuviera nominado en la categoría “Producción Integral” y finalmente obtuviera el premio Martín Fierro “compartido” con Copa Mundial de Clubes. Solo subieron a recibir el premio Dani Ambrosino y Nora Brioso, ya que Luis Ventura, tal como había predicho más que prometido en Puro Show, no se acercó al escenario.

En las redes sociales todas estas movida no cayeron bien a los que seguían la ceremonia, como Yanina Latorre y Pilar Smith, que protestaron abiertamente contra todas las fallas que notó, aunque se cuidó de destacar como “la remaba” Ronen Suarc, un navegante con la corriente en contra.

Foto: Twiter/ X Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Foto: Twitter/ X Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Foto: Twiter/ X Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Foto: Twiter/ X Por: Hernan Jorge Khatchadourian

