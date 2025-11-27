La Jaula de la Moda se consagró como uno de los grandes ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025, al llevarse la estatuilla en la terna Arte, Moda y Tendencia, una de las más esperadas de la noche.

El ciclo de Ciudad Magazine triunfó en una gala repleta de figuras del mundo televisivo y celebró un nuevo reconocimiento a su labor dentro del universo fashion.

La ceremonia, realizada en el Goldencenter de Buenos Aires y transmitida por C5N, arrancó cerca de las 21.30 con la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale.

La edición 2025 de los premios entregados por APTRA reunió a las personalidades más destacadas de la televisión por cable para distinguir a los programas que sobresalieron durante el último año.

El Pollo Álvarez, Fabián Medina Flores y Claudio Cosan (Foto: Movilpress)

En la categoría Arte, Moda y Tendencia, La Jaula de la Moda —conducido por Joaquín “El Pollo” Álvarez— competía con ADN Moda (Metro) y Planeta Urbano (IP).

Finalmente, el histórico ciclo de Ciudad Magazine se quedó con la estatuilla, reafirmando su vigencia y su rol como referente en contenidos de moda, análisis de estilo y tendencias.

LA JAULA DE LA MODA, REFERENTE DE LA CATEGORÍA EN LA QUE ARRASÓ

El premio llega en un año de fuerte presencia del programa, que continúa consolidándose como uno de los espacios más influyentes del cable argentino en materia de moda, gracias a sus panelistas especializados, invitados del mundo del diseño y su estilo característico que combina análisis, humor y crítica constructiva.

La Jaula de la Moda debutó en el teatro Astral (Foto: Movilpress)

Durante la apertura de la gala, Luis Ventura, presidente de APTRA, destacó la importancia de la televisión por cable y anunció la primera estatuilla bañada en oro genuino para el Martín Fierro de Oro, marcando un hito en la historia del premio.

Los Martín Fierro de Cable 2025 contaron con más de 30 ternas que distinguieron producciones periodísticas, de entretenimiento, deportes, entrevistas, documentales y lifestyle. En ese marco, la victoria de La Jaula de la Moda reafirma su lugar como referente del género y celebra un nuevo logro en su trayectoria.