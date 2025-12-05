La cuenta regresiva ya empezó: el 7 de diciembre de 2025 se realizará el Martín Fierro de la Danza, una noche que promete ser inolvidable para los amantes del arte y el espectáculo.

El evento se podrá ver en vivo por Canal Á y tendrá una previsualización especial por Canal 9.

La gala reunirá a los nombres más importantes de la escena nacional. Entre los invitados confirmados están Julio Bocca, Eleonora Cassano, Hernán Piquín, Cecilia Figaredo, y la reconocida Virginia Gallardo.

Eleonora Casano y pareja (Foto: Movilpress)

Además, se sumarán figuras populares como las ex Bailando Silvina Escudero y Sofía Macaggi, el coreógrafo Aníbal Pachano y la ex Gran Hermano Julieta Poggio.

Una noche de premios, homenajes y grandes sorpresas

Desde la organización adelantaron que la ceremonia contará con shows en vivo y sorpresas a lo largo de la noche. Los artistas invitados no solo entregarán premios, sino que también recibirán menciones especiales por su aporte a la danza argentina. No se descarta que alguno de ellos se anime a protagonizar un cuadro musical sobre el escenario.

Silvina Escudero en la gala anual solidaria del Hospital Rivadavia (Foto: Movilpress).

Como broche de oro, la noche cerrará con la entrega del Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la fiesta.

Más de mil candidatos y un jurado de lujo

La edición 2025 de los Martín Fierro de la Danza tendrá 41 categorías, algunas con más de diez nominados, lo que eleva a más de mil los candidatos que sueñan con levantar la estatuilla.

A diferencia de otros premios, en este caso la selección de los finalistas no está a cargo de APTRA. Las responsables de la organización, Karina Armendáriz (bailarina) y Mayra Saad (doctora y profesora de danzas), junto a un equipo de ocho coaches, eligieron a los finalistas tras un casting multitudinario que recorrió decenas de ciudades del país.

El jurado está integrado por referentes de la danza como Laura Roatta, Margarita Fernández, Soledad Bayona, Nico Fleitas, Javitto Sánchez, Andrea Martín, Sergio Pérez y Amir Thaleb.

Cómo seguir la transmisión en vivo

La ceremonia se podrá ver en directo por Canal Á, con una previa especial en Canal 9. Se espera una cobertura completa de la alfombra roja, los shows y todos los momentos destacados de la noche.

Expectativa y emoción en la previa de la gran gala

Con la presencia de los máximos exponentes de la danza y la promesa de una noche llena de emociones, el Martín Fierro de la Danza 2025 se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año. El talento argentino será el gran protagonista en una fiesta que celebrará el arte, la pasión y el esfuerzo de quienes hacen brillar la danza en todo el país.