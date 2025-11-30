En la última emisión de Almorzando con Juana, el periodista Daniel Gómez Rinaldi sorprendió a todos al explicar el verdadero motivo por el que aquellos que quieren participar de los premios Martín Fierro Latino deben pagar antes.

Frente a la pregunta de Juana Viale, el periodista reveló que “hay que pagar para inscribirse, para participar, para que te ternen”. Frente a las críticas de la mesa, Gómez Rinaldi afirmó: “No es raro. Tengo entendido que en los EE.UU. algunas obras de teatro tienen que inscribirse, sino irían todos y todos se premiarían. Creo que son 200 dólares”.

“Yo volví en el avión con un chico de Córdoba, divino, que tenía un programa, se inscribió, participó y, bueno, no ganó. Y está esa cosa también, pero hay muchos programas”, agregó Daniel Gómez Rinaldi, antes de explicar por qué hay tantas premiaciones por año del Martín Fierro, que solamente en la última semana tuvo dos ediciones.

Según detalló el panelista de Bendita, la decisión de Luis Ventura, presidente de APTRA, apunta a que “todos tengan su oportunidad” y a reflejar la enorme diversidad que hoy tiene la televisión argentina.

DANIEL GÓMEZ RINALDI CONTÓ POR QUÉ HAY TANDA DIVERSIDAD DE PREMIOS MARTÍN FIERRO

“Lo que hizo Luis Ventura fue diversificar y separar”, contó Gómez Rinaldi ante la atenta mirada de Juana Viale y sus invitados. El periodista explicó que, al dividir los galardones en distintas categorías y modalidades, se busca dar visibilidad a un mayor número de producciones y profesionales del medio.

Gómez Rinaldi fue claro: “Entonces tenés más posibilidades. Separó a la radio, entonces van todas las figuras de la radio. Entonces todos ellos tienen más posibilidades”. Así, la estrategia de Ventura consiste en ampliar el abanico de premiados y reconocer el trabajo de quienes antes quedaban fuera de la competencia principal.

La movida generó opiniones encontradas, pero desde APTRA aseguran que el objetivo es “dar lugar a todos” y que cada sector de la industria tenga su momento de reconocimiento.

