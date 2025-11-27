El escándalo por los Martín Fierro Latinos 2025 sumó un nuevo capítulo. Tras las durísimas palabras de Daniel Gómez Rinaldi en Radio Rivadavia, donde apuntó sin filtro contra Yanina Latorre, Pilar Smith y Guido Záffora, la panelista y conductora no se quedó callada y le respondió con munición pesada desde América TV.

LA RESPUESTA DE YANINA LATORRE: “ME PARECIÓ EXAGERADO Y SIN FUNDAMENTOS”

Yanina reaccionó en Sálvese Quien Pueda y cuestionó la virulencia del periodista:“Me pareció un poco exagerada la reacción. Se habló de la transmisión, nadie se metió con él ni con su traje”.

Además, puso en duda los argumentos de Rinaldi: “No tiene fundamentos para discutir. Ni hablar sabe y es periodista”.

Y dejó una aclaración contundente sobre la libertad de opinión: “No hace falta ser periodista de APTRA para criticar los Martín Fierro”.

También defendió a Pilar Smith, otra de las mencionadas: “Me parece un horror que agreda con cosas de la vida privada para defender una fiesta pedorra”.

El valioso gesto de Yanina Latorre con sus compañeros de radio (Foto: Telefe)

QUÉ HABÍA DICHO DANIEL GÓMEZ RINALDI: ATAQUES PERSONALES Y DEFENSA DE APTRA

El ex Intrusos explicó que reaccionó “caliente” al ver críticas en redes mientras se desarrollaba el evento. Y lanzó una catarata de frases directas: “Habló de las Yaninas Latorres, las Pilares Smiths y los Guidos Záfforas, todos los ridículos”.“Pilar puede criticar, vivimos en democracia… pero no sos Susana Giménez”.“Mi amor, organícense una fiesta a ver si les va la gente”.

Además, defendió la seriedad de APTRA en la organización del premio: “Es una institución seria convocada desde Estados Unidos”.

Rinaldi aseguró que se sintió herido por el nivel de cuestionamientos: “Todos viven una realidad virtual. Yanina se cree joven, exitosa, millonaria. La otra se cree Susana Giménez de Net y el otro Enrique Pinti. Mi amor, dejen de criticar”.