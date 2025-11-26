Ángel de Brito aseguró que el 27 (en realidad el viernes 26) de diciembre próximo será el último día de Yanina Latorre en su histórica silla de panelista de LAM y mientras circulan las especulaciones sobre si Mariana Brey será o no su reemplazante, la conductora de SQP aseguró que lo suyo es “un divorcio” de su compañero.

“Entré en el último mes de LAM, después de 10 años. Eso me tiene muy movilizada, es un divorcio. No sé si soy consciente todavía. ¿Es una buena decisión? Todavía dudo. Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pía", le dijo Yanina a sus panelistas de El Observador.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

“Estoy empezando a sufrir. Me viene a la memoria el primer día, los camarines, lo que hicimos. Yo sufrí, la pasé bien, mis hijos crecieron, me pasaron cosas lindas, cosas malas”, agregó la conductora, que este año se animó a volar con alas propias en SQP.

“Para mí, Ángel es mi marido televisivo, no lo voy a ver más todos los días”, aseguró, y agregó: “El 26 de diciembre la voy a pasar para el o... ¡Lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio!“, adelantó Latorre.

DESMENTIDA AL AIRE Y CHISPAZOS ENTRE YANINA LATORRE Y ÁNGEL DE BRITO

Pese a esta despedida anunciada en buenos términos, en los últimos meses comenzaron a circular versiones sobre chispazos entre De Brito y su panelista preferida, a la que sostuvo “contra viento y marea” frente a otras colegas que terminaron dejando LAM como Nancy Pazos, Nequi Galotti, Andrea Taboada, Cinthia Fernández, Estefi Berardi y Marixa Balli.

El periodista Nacho Rodríguez aseguró hace dos meses en su ciclo de streaming Siempre Primicias que la salida de Yanina se daba principalmente por los supuestos celos profesionales de De Brito, que habrían estallaron el día en que ella brindó en SQP la primicia sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Fotos: Instagram (@yanilatorre, @nicovazquezok y @gimeaccardi)

Si bien Ángel tuvo en exclusiva a Vázquez hablando en vivo en su ciclo minutos después, este adelanto no le habría caído nada bien, por lo cual le habría pedido a la producción de SQP que no se dieran más primicias de esta magnitud en ese programa de ahí en más.

Pese a esto, el viernes 21 de noviembre se repitió una situación similar cuando una alta fuente de Canal 9 le adelantó a Latorre que Los profesionales de siempre, el ciclo de Flor de la Ve sería levantado en breve o bien que pasaría a ser conducido por Nara Ferragut y Tomi Dente, ya que le dejaba un déficit a la emisora, según informó Yanina al aire, de 15 mil dólares mensuales.

La desmentida de Ángel de Brito a Yanina Latorre sobre el despido de Flor de la Ve de Canal 9. Fotos: capturas América TV y El Nueve

Apenas minutos después, Ángel de Brito desmintió a Yanina: “El canal (9) me dice que Flor va a continuar y que tiene contrato por tres años”, afirmó. La tajante desmentida se dio sin la presencia de Latorre en el piso: los viernes, como es su costumbre, ella deja libre su silla de panelista.

POR QUÉ YANINA LATORRE SE VA DE LAM

Para refutar a su amigo, el martes 25 Yanina buscó el testimonio de Tomi Dente. El periodista confirmó en SQP que había tenido charlas con El Nueve para conducir Los profesionales u otro ciclo en el horario nocturno.

De Brito insistió con que la noticia era falsa y chicaneó (en tono de broma) a Yanina ese mismo martes en LAM, donde ambos se reencontraron: “Por fin te vas, ya no te voy a escuchar más”.

Foto: captura América

Tomi Dente corroboró los dichos de Yanina Latorre sobre el programa de Flor de la Ve, Los Profesionales (Fotos: capturas América TV)

De acuerdo a lo que pudo saber Ciudad, Yanina realmente está muy cansada de estar tantas horas al aire ya que viene de su ciclo de radio streaming de El Observador para estar otras tres horas en pantalla en América, tal cual ella misma lo explicó.

De todas maneras, esta misma fuente cercana a la producción mencionó la posibilidad de que a Yanina le habrían hecho “una cama” con la información de Los profesionales. Esa misma fuente no supo especificar si “la cama” provino de parte de El Nueve o del propio De Brito.

“Pase lo que pase, si le hicieron una cama o se lleva mal con Ángel, ninguno de los dos va a hablar porque saben muchas cosas uno del otro y son una sociedad, un matrimonio, como Lussich y Pallares. Además, Yanina siente que ya llegó a la conducción, tiene su propio programa, y no puede seguir siendo panelista”, explicó la fuente, por lo que la versión oficial sobre el por qué del adiós a LAM seguirá siendo, quizá por siempre, la del cansancio de Latorre.

