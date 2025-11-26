Fernanda Iglesias y Yanina Latorre protagonizaron un tenso cruce el último martes luego de que la primera asegurara que la conductora de SQP tiene muchos juicios por parte de otros famosos, lo que provocó su reacción en X y televisión, y ahora la panelista de Tarde o Temprano redobló la apuesta.

Entre los nombres que mencionó están Estefi Berardi y Nequi Galotti. “Con Nequi fue durísimo, porque fue también una cosa muy familiar y un carpetazo de 150 años atrás”, recordó Iglesias.

Además, confesó que ella misma se sintió maltratada: “Dos veces fui a hablar con el productor a decirle que me sentía maltratada. No me dio ni bola y tuve que seguir aguantándomela. Ya no aguanté más y ahí me tuve que ir”.

Iglesias fue tajante: “Yanina es la 2 de Ángel. Tiene mucha influencia. Hace 10 años que trabajan juntos. Nadie lo va a querer decir esto, pero yo que ya no me importa nada, lo digo. Es así”. Según la periodista, todas las mujeres que se fueron del programa terminaron peleadas con ella.

JUICIOS, CARTAS DOCUMENTO Y MULTAS: UNO POR UNO, LOS FAMOSOS ENFRENTADOS CON YANINA LATORRE

La lista de conflictos judiciales y mediáticos de Yanina Latorre es extensa según Fernanda Iglesias, quien detalló caso por caso en el programa de María Belén Ludueña:

Beto Casella: Habría habido un acuerdo de no agresión tras el cruce de cartas documento. “En Bendita le decían ‘Cacatúa’ y ella se enojó, le mandó carta documento, no la podían nombrar, él también le mandó y se arregló así”, contó Iglesias.

Jorge Rial: Yanina habría tenido que pagar una multa tras acusarlo de “extorsionador”. “Hubo un ofrecimiento de reparación y ella tuvo que pagar una multa. Es una manera de extinguir la acción”, explicó la panelista y contó que el conductor también le habría hecho un juicio a Nancy Pazos por lo mismo.

Agustina Kämpfer: Iglesias reveló que Yanina la habría llamado “chorra” y “corrupta” por el tema del departamento y los vínculos con Amado Boudou. Latorre habría pagado una multa para cerrar el conflicto.

China Suárez: El juicio seguiría vigente. “Lo más gracioso es que Yanina me puso a mí de testigo en este juicio”, contó Iglesias.

Esmeralda Mitre: Yanina habría sido acusada de difundir información sobre una supuesta intervención familiar y adicciones. “El juicio está en vigencia, es contra Yanina y otras personas. Ella lo niega, pero la acusan de secuestro a ella y a Pepe Ochoa”, detallaron Iglesias y la conductora de eltrece.

Estefi Berardi: Tras una supuesta seguidilla de agresiones en LAM y en redes, Berardi juntó pruebas y la demandó por daños y perjuicios. “El juicio sigue, en febrero son las testimoniales”, confirmó Iglesias.

