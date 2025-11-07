El escándalo en el clan Tinelli no da tregua. Mientras Marcelo Tinelli intenta poner paños fríos y evitar que sus hijos sigan cruzándose en público, las internas familiares siguen sumando capítulos.

Esta vez, Yanina Latorre fue al hueso y disparó sin filtro contra los hijos del conductor. En su programa radial en El Observador, la conductora de SQP dejó en claro de qué lado está y no dudó en cuestionar la postura de los jóvenes.

Mica Tinelli

“A Marcelo lo defendí más de lo que lo ataqué. Es más, lo banco mucho cuando sus hijos dicen ‘es re difícil ser hijo de Tinelli’, pero bien que cuando todo es color de rosas, es re fácil ser hijo de él; van a los programas, recorren Europa, andan en avión privado, tienen casa en el sur del país y en Punta del Este, hasta que hay un quilombito, y ‘ya no es tan lindo’”, lanzó Yanina, marcando la doble vara de los herederos del conductor.

Foto: Instagram (@marcelotinelli)

Duras palabras para Juana Tinelli

Latorre fue especialmente crítica con Juana Tinelli, la hija que encendió la mecha del conflicto familiar. “Que haga algo de su vida, tiene 22 años y no trabaja, no estudia, no hace nada positivo”, disparó la conductora, sin vueltas.

Además, Yanina les habló directamente a los hijos de Marcelo: “Chicos, si su padre debe plata, hagan su vida”. Y fue más allá: “Nosotros, los adultos, vamos a cometer miles de errores en la vida, y somos nosotros quienes vamos a pagar las consecuencias, los hijos no tienen por qué meterse”.

“Marcelo hizo lo que quiso, invirtió mal y le salió pésimo”

La conductora también se animó a poner su propia familia como ejemplo: “Si yo el día de mañana me meto en una deuda, pierdo guita o me fundo, Lola y Dieguito no tienen por qué juzgar lo que hice, porque con mi plata hago lo que quiero”.

Sobre el presente de Tinelli, Yanina fue tajante: “Marcelo hizo lo que quiso, invirtió, invirtió mal y le salió pésimo. Ahora Juana, ¿quién es para reprocharle las decisiones empresariales a su padre? Sí te acepto que le reproches actitudes de padre, pero de la guita, no”.

El conflicto familiar sigue sumando capítulos y, lejos de calmarse, las declaraciones de Yanina Latorre prometen seguir agitando la interna del clan Tinelli.