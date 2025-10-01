Después de que Fernanda Iglesias se quebró en vivo en “Puro Show” y lo acusó de “hacerle daño” y “dejarla sin trabajo con dos hijos”, Ángel de Brito salió a responderle sin filtro y la tildó de “hipócrita”.

“Lo que opine de temas del espectáculo a mí no me importa, pero que conmigo no mienta. Punto. Si quiere que no hablemos más, que no hable más mal de nosotros”, dijo el conductor de LAM.

“Ella arrancó solita y nosotros fuimos contestando. Dice ‘me hacen daño’, pero ¿y ella qué hizo?”, lanzó De Brito en Bondi Live.

El cruce con Yanina Latorre y las internas del panel

El conductor fue más allá y recordó el enfrentamiento de Iglesias con Yanina Latorre: “Yo en eso siempre la defendí. Ella puede contar un cuerno o una infidelidad de cualquiera, me parece que lo hacemos todos con cualquier famoso. Pero en este caso lo hizo por venganza contra una compañera, como ella misma dijo”.

Fernanda Iglesias contra Yanina Latorre, tras la supuesta infidelidad de Diego.

Sin vueltas, De Brito disparó: “Gozaba al aire y en privado con las infidelidades de Diego a Yanina, cuando ella sufría las infidelidades de Pablo Nieto y estaba por todos lados amenazando gente. Entonces, no te hagas la buena”.

La dura respuesta de Ángel de Brito a Fernanda Iglesias

El conductor no se guardó nada y fue directo al hueso: “Si nadie te quiere en el programa por algo es. Si tenés problemas en todos los trabajos a donde vas, por algo es. Hacete cargo un poco de cómo sos como persona y como compañera”, sentenció.

El staff de LAM, ganadores del Martín Fierro al Mejor programa periodístico (Foto: Movilpress)

Además, De Brito recordó cómo fue la llegada de Iglesias a LAM: “Aparte es muy hipócrita conmigo porque ella sabe cómo entró al programa: con la resistencia de Andrea Taboada, que entonces era mi amiga, la que había fajado al aire y tenía muy mala experiencia; con resistencia del canal; con resistencia de Mandarina que no la quería. Y yo la llamé para trabajar porque a mí Fernanda como periodista me gusta”.

Y cerró, filoso: “No me gusta que mienta sobre las cosas que pasaron”.